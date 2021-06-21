Rezil olduk çocuklar

İsviçre karşısında maça canlı başlasak da Seferovic’in iğne deliğinden geçirdiği top ve Shaqiri’nin plasesi ile yıkıldık. Zoraki sol bek Mert Müldür (4) ile Kaan Ayhan’ın müthiş şutlarını çıkaran kaleci Sommer’i İrfan Can mağlup etti
Beraberlik için umutlansak da yine Shaqiri'nin golüyle turnuvada perdeyi indirdik Prim tartışmalarının damgasını vurduğu EURO 2016'ya en azından Çekya galibiyetiyle veda etmiştik. EURO 2020'de puan almak bir yana zorla bir gol atabildik. Turnuvanın tartışmasızen kötü takımıydıBizim Çocuklar...Topu alanın kafasını kaldırıp Burak'ı aramasından başka hücum planımız yoktu. İtalya ve Galler maçlarında olduğu gibi İsviçre'ye de fazlasıyla pozisyon verdik. Seferovic ve Shaqiri'nin ceza sahası dışından golleriyle 2-0'ı yakalayan İsviçre, Shaqiri ile üçü kaçırdı. Sol bekte çok önceden Umut Meraş'a tercih edilmesi gereken Mert Müldür maç boyu 4 kez kaleci Sommer'i geçemedi. İkinci yarıda İrfan Can'ın uzaktan şutuyla ilk ve tek golümüzü bulduk ama Shaqiri'nin tekrar farkı 2'ye çıkarmasıyla sevincimiz kursağımızda kaldı. Xhaka'nındirekten dönen topu sayesindebelki skor olarak rezil olmadık amafutbolumuzdan utandık.
İRFAN CAN'DAN ŞEREF SAYISI!
TURNUVAYI golsüz tamamlamamızı önleyen İrfan Can ayrıca İsviçre kalecisi Sommer'e de kariyerinde ikinci golünü attı. Milli futbolcu, Başakşehir forması ile 2019'da Avrupa Ligi'nde Mönchengladbach'ı deplasmanda 2-1 yendikleri maçta Sommer'in kalesine takımının ilk sayısını kaydetmişti.
DEFANS ÇÖKTÜ
DEFANS hattında Leicester City'den Çağlar Söyüncü, Juventus'tan Merih Demiral gibi isimler bulunan A Milli Futbol Takımımız 3 maçta yediği 8 golle büyük hayal kırıklığı yarattı. Karşılaşma başına da kalesinde ortalama 2.66 gol gören millilerimiz 24 takım arasında kalan maçlar öncesi son sırada turnuvayı bitirdi.
GRUPTAN İTALYA&GALLER ÇIKTI A GRUBU'NDA günün diğer maçında lider İtalya, Galler'i 1-0 yendi ve 3'te 3 yaparak 9 puanla son 16'ya adını yazdırdı. İtalya'nın golü 39'uncu dakikada Pessina'dangeldi. Karşılaşmayı 10 kişi tamamlayan Galler bu yenilgiye rağmen 4 puan ve averajla grup ikincisi olarak gruptan çıkan diğer takım olmayı başardı. Grubu 4 puanla bitiren İsviçre ise en iyi 3'üncü takım olarak turu geçmek için diğer maçların sonucunu bekleyecek.