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Giriş Tarihi: 21.6.2021

Rezil olduk çocuklar

MEHMET ÖZCAN
Rezil olduk çocuklar

İsviçre karşısında maça canlı başlasak da Seferovic’in iğne deliğinden geçirdiği top ve Shaqiri’nin plasesi ile yıkıldık. Zoraki sol bek (4) ile ’ın müthiş şutlarını çıkaran kaleci Sommer’i mağlup etti

Beraberlik için umutlansak da yine Shaqiri'nin golüyle turnuvada perdeyi indirdik
Prim tartışmalarının damgasını vurduğu EURO 2016'ya en azından Çekya galibiyetiyle veda etmiştik. 'de puan almak bir yana zorla bir gol atabildik. Turnuvanın tartışmasız en kötü takımıydı Bizim Çocuklar... Topu alanın kafasını kaldırıp Burak'ı aramasından başka hücum planımız yoktu. İtalya ve Galler maçlarında olduğu gibi İsviçre'ye de fazlasıyla pozisyon verdik. Seferovic ve Shaqiri'nin ceza sahası dışından golleriyle 2-0'ı yakalayan İsviçre, Shaqiri ile üçü kaçırdı. Sol bekte çok önceden Umut Meraş'a tercih edilmesi gereken maç boyu 4 kez kaleci Sommer'i geçemedi. İkinci yarıda 'ın uzaktan şutuyla ilk ve tek golümüzü bulduk ama Shaqiri'nin tekrar farkı 2'ye çıkarmasıyla sevincimiz kursağımızda kaldı. Xhaka'nın direkten dönen topu sayesinde belki skor olarak rezil olmadık ama futbolumuzdan utandık.

İRFAN CAN'DAN ŞEREF SAYISI!
TURNUVAYI golsüz tamamlamamızı önleyen İrfan Can ayrıca İsviçre kalecisi Sommer'e de kariyerinde ikinci golünü attı. Milli futbolcu, forması ile 2019'da Avrupa Ligi'nde Mönchengladbach'ı deplasmanda 2-1 yendikleri maçta Sommer'in kalesine takımının ilk sayısını kaydetmişti.

DEFANS ÇÖKTÜ
DEFANS hattında Leicester City'den Çağlar Söyüncü, Juventus'tan Merih Demiral gibi isimler bulunan 3 maçta yediği 8 golle büyük hayal kırıklığı yarattı. Karşılaşma başına da kalesinde ortalama 2.66 gol gören millilerimiz 24 takım arasında kalan maçlar öncesi son sırada turnuvayı bitirdi.

GRUPTAN İTALYA&GALLER ÇIKTI
A GRUBU'NDA günün diğer maçında lider İtalya, Galler'i 1-0 yendi ve 3'te 3 yaparak 9 puanla son 16'ya adını yazdırdı. İtalya'nın golü 39'uncu dakikada Pessina'dan geldi. Karşılaşmayı 10 kişi tamamlayan Galler bu yenilgiye rağmen 4 puan ve averajla grup ikincisi olarak gruptan çıkan diğer takım olmayı başardı. Grubu 4 puanla bitiren İsviçre ise en iyi 3'üncü takım olarak turu geçmek için diğer maçların sonucunu bekleyecek.

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Rezil olduk çocuklar
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