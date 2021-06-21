Son dakika: Şenol Güneş'ten istifa sorusuna yanıt! "Hesap verilecekse..."

Son dakika... A Milli Takımımız, İsviçre'ye 3-1 kaybederek EURO 2020 defterini kapattı. 3 maçı da kaybeden ay-yıldızlılar, puansız olarak grubunu son sırada kapattı. Mücadelenin ardından deneyimli teknik direktör Şenol Güneş açıklamalarda bulundu.
Milli takımın EURO 2020'deki performansı büyük üzüntüye neden olurken teknik direktör Şenol Güneş, bu performansın sorumlusunun kendisi olduğunu kabul etti.
İstifa sorularına da yanıt veren Şenol Güneş, hesabın yönetime ve kamuoyuna verileceğini iddia etti.
İşte Güneş'in açıklamalarından öne çıkanlar...
"Üzgünüz. Bu turnuva için uzun zamandır bekleyişteydik. Herkes milli takım etrafında kenetlendi güzel bir hikaye yazmaya çalıştık olmadı. İyi oyun, iyi sonuçlar bekliyorduk. Hedefimiz gruptan çıkmaktı. Kötü başladık, özgüven kaybı yaşadık.
İkinci maç daha ağırdı. Bugün maça iyi başladık. Golleri kaçıran biz olduk onlar golü attı. İyi oynarken ikinci golü de yedik. Topa sahip olma konusunda da iyiydik. 2-1'den atak bekliyorduk olmadı çünkü 3-1 kaybettik. Puan da alamadık. Bu bizim için imtihandı.
Zaman zaman parlamalar oldu ama hatalar da oldu. Gençlere güveniyorum, inanıyorum. Oyuncularımızın geleceği parlak. Bu turnuva bizim için iyi geçmedi. Takımın başındaki kişi olarak oyuncuların üzüntüsünü görüyorum, istediklerini yapamamanın verdiği ezikliği de görüyorum.
Bu turnuva çok daha istenmesi gereken bir turnuva. O isteği gösteremedik. Rakip bir pozisyonda gol attıktan sonra dağılmamak gerekiyor. Bütün oyuncular emek verdi. Türkiye de onlara inansınlar. Oyuncuların ne kadar üzüldüğünü biliyorum.
Üzülmek tamam ama bunu güçlü hale getirmek için çok çalışmamız gerekiyor. Bu turnuvada bunu gösteremedik. Türk milletinin beklentisine cevap veremedik. Bu sahnede kendimizi göstermemiz gerekiyordu."
İSTİFA SORUSUNA YANIT VERDİ!
Sabah Gazetesi yazarı Mehmet Özcan'ın istifa etmeyi düşünüyor musunuz? sorusunu yanıtlayan Şenol Güneş, hesabı yönetime ve kamuoyuna vereceğini belirtti.
Şenol Güneş, "Düşüncem istifa edip etmemek değil, bu durumdan çıkmak. Tabii bir hesap verilecekse bu yönetime ve kamuoyuna verilir." diye konuştu.