Hikmet Karaman'dan EURO 2020 değerlendirmesi! "Şenol Güneş'in başarısızlığı değil..."

Roma'da Emre Belözoğlu'nu gördük, Bakü'de siz hariç kimse yoktu!

Ben milli ve kulüp bazındaki organizasyonları takip etmeye çalışıyorum. Türk Milli Takımı'nın içinde olduğu bir turnuva yerinde takip edilmeli. Hatta Eğitim Dairesi'nin, TFF'nin, 8-10 kişilik bir ekip kurup, bu gibi şampiyonaların analizlerini öncesinden yaptırması ve milli takım ekibiyle paylaşması gerek. Azerbaycan'da şunu hissettim; tribünü daha iyi organize edecek taraftar temsilcileri önemli. Enerji var ama turnuvaya kötü de başlayınca bunu açığa çıkaramadık. Yönetici olsam bir sonraki turnuvaya tribünde ses çıkaracak kişileri getiririm.