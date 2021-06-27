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Giriş Tarihi: 27.6.2021

Viking resitali

Eriksen’in şokuyla sarsılıp turnuvada ilk 2 maçını kaybeden ve Rusya galibiyetiyle son 16’ya kalan Danimarka, dün Galler karşısında şov yaptı. Kasper Dolberg iki golle yıldızlaşırken, Maehle ve Braithwaite farkı getirdi

EURO 2020'de son 16 perdesi dün açıldı. Danimarka, Türkiye'nin yer aldığı A Grubu'nda Millilerimiz'i 2-0 yenerek bir üst tura çıkan Galler'i 4-0'lık hezimetle eleyip çeyrek finale yükseldi. Amsterdam'da Johan Cruyff Arena'daki mücadelede ilk 25 dakikada Galler, 7 şut denemesinde başarılı olamadı. Danimarka, 27'de Dolberg'in ceza sahası dışından attığı harika golle cezayı kesti. Vikingler'de günün yıldızı Dolberg, 48'de bu kez sağ çaprazdan kaleciyi avladı: 2-0. Maehle ve Braithwaite Vikingler'i farka taşırken, Gareth Bale ve arkadaşları evine döndü.

CHRISTIAN ERIKSEN'E ANLAMLI JEST
FINLANDIYA maçında ölümden dönen Christian Eriksen için Galler Milli Takımı, hazırladığı özel formayı Danimarka kaptanı Simon Kjaer'e takdim etti. Formanın üst kısmında Eriksen'in adı, altında da Galce, "Çabuk iyileş" ifadeleri yer aldı.

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Viking resitali
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