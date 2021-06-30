Göçmenlerin hocası Petkovic

2011-2012’de Samsunspor’dan gönderilen Bosnalı teknik adam, İsviçre’de buluşan göçmen sporcuları ‘takım’ yapıp çeyrek finale çıktı
Türk, Arnavut, Boşnak, Kamerunlu, Cape Verdeli, Şilili, Kongolu, Hırvat, Fildişi Sahili, Nijeryalı, İspanyol, Sudanlı… Bu bir kulüp takımının değil,Milli Takım'ın bünyesinde bulundurduğumilliyetlerin listesi… Başlarında ise Hırvat asıllı Bosna Hersekli veİsviçre vatandaşı bir teknik adam var: Vladimir Petkovic… Çok değil 10 gün önce tüm Türkiye, İsviçre'yi farklı yenip bir üst tura çıkma hesapları yaparken, hayallerimizle gerçeklerin örtüşmediğini İsviçre bir kez daha bize gösterip sahadan 3-1 galip ayrıldı. Turnuva öncesi "Fark atarız" denilen İsviçre, önceki gün Fransa'yı penaltılarla devirip şampiyonluk adaylarından birine çeyrek final yüzü bile göstermedi. Bumucizenin mimarı ise yolu 2011-12 sezonundaSamsunspor'dan geçen ve takımıküme düşme hattına gerilediği için görevindenalınan Vladimir Petkovic…
'İSVİÇRE İÇİN KALPLERİ İLE OYNUYORLAR'
2014'te İsviçre'nin başına geçen, Petkovic ilk etapta tam bir milletler birliği haline gelen ve göçmen oyuncuların uyum sorunu yaşadığı takıma herkesi adapte ederek işe başladı… İsviçre'ninarka bahçesi olarak görülenBalkanlar'dan göçen ailelerin çocuklarınıİsviçre bayrağı için oynamayaikna eden 57 yaşındaki çalıştırıcı, ülkesinde yaşanan tartışmalara da noktayı şu sözlerle koydu: "Bir oyuncunun göçmen geçmişi onun için kötü bir geçmiş olmaz. Bu onun İsviçre için tüm kalbi ile oynadığı gerçeğini değiştirmez. Göçmenler kendigeçmişlerini reddetmez ancak her zamantüm kalpleri ile İsviçre için oynarlar."
YOLU HEP F.BAHÇE'YE DÜŞTÜ!
2010- 11 sezonunda F.Bahçe ile Young Boys Şampiyonlar Ligi 3. Ön eleme turunda karşılaşırken İsviçre ekibinin başında Vladimir Petkovic vardı. 2-2'nin rövanşını Kadıköy'de Henri Bienvenu'nün (Daha sonra F.Bahçe'yetransfer oldu) golü ile kazanan Y.Boys tur atladı. 2011-12 sezonunda Samsunspor'un başında Kadıköy'de 0-0'la bir puan alan Petkovic'ten intikamını ise Kocaman2012-13 sezonunda Avrupa Ligi çeyrekfinalinde Petkovic'in çalıştırdığıLazio'yu (2-0 ve 1-1) eleyerekalmıştı.
FRANSA'NIN BATIŞI!
İSVIÇRE yenilgisi sonrasında Fransa basını en büyük faturayı teknik direktör Didier Deschamps'a kesti. L'Equipe takımın sahadan silindiğini vurgularken La Provence, "Fransa'nın batışı", Le Parisien: "Hayal kırıklığı", Le Figaro: "Hayaller yıkıldı", Le Monde: "Büyük kayıp" sözleri ile yenilgiyi anlattı.