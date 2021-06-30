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Giriş Tarihi: 30.6.2021

Göçmenlerin hocası Petkovic

SUAT UMURHAN
Göçmenlerin hocası Petkovic

2011-2012’de Samsunspor’dan gönderilen Bosnalı teknik adam, İsviçre’de buluşan göçmen sporcuları ‘takım’ yapıp çeyrek finale çıktı

Türk, Arnavut, Boşnak, Kamerunlu, Cape Verdeli, Şilili, Kongolu, Hırvat, Fildişi Sahili, Nijeryalı, İspanyol, Sudanlı… Bu bir kulüp takımının değil, Milli Takım'ın bünyesinde bulundurduğu milliyetlerin listesi… Başlarında ise Hırvat asıllı Bosna Hersekli ve İsviçre vatandaşı bir teknik adam var: Vladimir Petkovic… Çok değil 10 gün önce tüm Türkiye, İsviçre'yi farklı yenip bir üst tura çıkma hesapları yaparken, hayallerimizle gerçeklerin örtüşmediğini İsviçre bir kez daha bize gösterip sahadan 3-1 galip ayrıldı. Turnuva öncesi "Fark atarız" denilen İsviçre, önceki gün Fransa'yı penaltılarla devirip şampiyonluk adaylarından birine çeyrek final yüzü bile göstermedi. Bu mucizenin mimarı ise yolu 2011-12 sezonunda Samsunspor'dan geçen ve takımı küme düşme hattına gerilediği için görevinden alınan Vladimir Petkovic…

'İSVİÇRE İÇİN KALPLERİ İLE OYNUYORLAR'
2014'te İsviçre'nin başına geçen, Petkovic ilk etapta tam bir milletler birliği haline gelen ve göçmen oyuncuların uyum sorunu yaşadığı takıma herkesi adapte ederek işe başladı… İsviçre'nin arka bahçesi olarak görülen Balkanlar'dan göçen ailelerin çocuklarını İsviçre bayrağı için oynamaya ikna eden 57 yaşındaki çalıştırıcı, ülkesinde yaşanan tartışmalara da noktayı şu sözlerle koydu: "Bir oyuncunun göçmen geçmişi onun için kötü bir geçmiş olmaz. Bu onun İsviçre için tüm kalbi ile oynadığı gerçeğini değiştirmez. Göçmenler kendi geçmişlerini reddetmez ancak her zaman tüm kalpleri ile İsviçre için oynarlar."

YOLU HEP F.BAHÇE'YE DÜŞTÜ!
2010- 11 sezonunda F.Bahçe ile Young Boys Şampiyonlar Ligi 3. Ön eleme turunda karşılaşırken İsviçre ekibinin başında Vladimir Petkovic vardı. 2-2'nin rövanşını Kadıköy'de Henri Bienvenu'nün (Daha sonra F.Bahçe'ye transfer oldu) golü ile kazanan Y.Boys tur atladı. 2011-12 sezonunda Samsunspor'un başında Kadıköy'de 0-0'la bir puan alan Petkovic'ten intikamını ise Kocaman 2012-13 sezonunda Avrupa Ligi çeyrek finalinde Petkovic'in çalıştırdığı Lazio'yu (2-0 ve 1-1) eleyerek almıştı.

FRANSA'NIN BATIŞI!
İSVIÇRE yenilgisi sonrasında Fransa basını en büyük faturayı teknik direktör Didier Deschamps'a kesti. L'Equipe takımın sahadan silindiğini vurgularken La Provence, "Fransa'nın batışı", Le Parisien: "Hayal kırıklığı", Le Figaro: "Hayaller yıkıldı", Le Monde: "Büyük kayıp" sözleri ile yenilgiyi anlattı.

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Göçmenlerin hocası Petkovic
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