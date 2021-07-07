EURO 2020'de Rusya'nın kasası doldu! 1.5 milyar ruble...

Aynı zamanda yabancı turistler tarafından şehirde yapılan harcamaların geçtiğimiz yılın haziran ayına göre 4 kat daha fazla olduğu belirtilen VTB araştırmasına göre, bu haziran ayında yabancı turistler kafe ve restoranlara 1 milyar rubleden (110 milyon TL) fazla para harcadı. Banka, St. Petersburg'da haziran ayında yeme-içme sektöründe yapılan harcamaların geçtiğimiz mayıs ayına göre yüzde 13 daha yüksek olduğunu, bir önceki yıla göre ise 4,5 kat daha fazla olduğunu vurguladı.