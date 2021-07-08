Son dakika... Şenol Güneş'ten prim iddialarına cevap! 'EURO 2020'de ezildik' 'Keşke oyuncular kavga etseydi...'

Şenol Güneş'in açıklamalarından öne çıkanlar şöyle...

"Hem futbolcularımız hem de Türk halkı bu sonucu hak etmedi. Oyuncularımın da üzüntüsü olduğunu biliyorum, görüyorum. Bütün oyuncularla tek tek konuştum. Yenilerle eskilerle konuştum.

Hem bir tramva geçirdiler hem de kariyerlerine devam etmek zorundalar, belli kararlar vermeleri gerekiyor.