10’un yeri Avrupaf

F.Bahçe, Sevilla karşısında Avrupa'ya veda ederken Arda Güler performansıyla kötü gecenin pozitif ismiydi. Jorge Jesus'un oynatmadığı için sık sık eleştirilmesine neden olan 18 yaşındaki futbolcu, İspanyollar'ı kendine hayran bıraktı.Endülüs ekibinin taraftarları, maç sırasında sosyal medyada özellikle Arda'nın performansını 'gerçek tehlike' olarak adlandırırken Avrupa'nın yıldız avcısı olan sportif direktör Monchi'nin de Arda'yı gelecek yıl alması önerisini ortaya koydular. AS gazetesi,diyerek Avrupa'nın 5 büyük liginden birine gideceğine vurgu yaparken Sport iseyorumunu yaptı.ARDA Güler, çocukluğundan beri hayranı olduğu yıldızlardan biri olan Ivan Rakitic'in formasını almak için maç sonunda harekete geçti. Ancak bir türlü Rakitic'i göremedi ve yıldız isim soyunma odasına gitti.Bahçe, 23 Mart Perşembe günü Rus ekibi Zenit ile hazırlık maçında karşı karşıya gelecek. Saat 19.00'da Ülker Stadyumu'nda oynanacak karşılaşmanın geliri depremzedeler yaranına kullanılacak.Batshuayi 1 ay yokSevilla'ya elenirken İspanya'da ise bayram var!Endülüs ekibinin kötü performansına rağmen turu geçmesine dikkat çeken İspanyol basını, şu ifadeleri kullandı:"Sevilla, iki golün avantajını elinden geldiğince savundu.Başka hiçbir şey yapmadı.""Sampaoli'nin takımı,ama acı çekse de toparlanmayı bildi.""Sampaoli'nin oyuncuları, Fenerbahçe'ye karşı 2-0'lık ilk maçı acı çekerek savundular ve 7. şampiyonluk için mücadele yoluna girdiler.""Jesus'un planı, etkili olmadı. Sevilla,