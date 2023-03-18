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Giriş Tarihi: 18.3.2023

10’un yeri Avrupaf

ÇAĞDAŞ HALICI

Fenerbahçe elense de Arda Güler performansı ile övgüleri topladı. 18 yaşındaki milli oyuncu için İspanyol taraftarlar ‘O gerçek bir tehlike’ yorumunu yaparken AS gazetesi, “İstanbul’da uzun süre kalmayacak” ifadelerini kullandı

F.Bahçe, Sevilla karşısında Avrupa'ya veda ederken Arda Güler performansıyla kötü gecenin pozitif ismiydi. Jorge Jesus'un oynatmadığı için sık sık eleştirilmesine neden olan 18 yaşındaki futbolcu, İspanyollar'ı kendine hayran bıraktı.

SPORT: DOĞAL BİR 10 NUMARA
Endülüs ekibinin taraftarları, maç sırasında sosyal medyada özellikle Arda'nın performansını 'gerçek tehlike' olarak adlandırırken Avrupa'nın yıldız avcısı olan sportif direktör Monchi'nin de Arda'yı gelecek yıl alması önerisini ortaya koydular. AS gazetesi, "İstanbul'da uzun süre kalmayacak" diyerek Avrupa'nın 5 büyük liginden birine gideceğine vurgu yaparken Sport ise "Arda, doğal bir 10 numara" yorumunu yaptı.

RAKİTİC'TEN FORMA JESTİ
ARDA Güler, çocukluğundan beri hayranı olduğu yıldızlardan biri olan Ivan Rakitic'in formasını almak için maç sonunda harekete geçti. Ancak bir türlü Rakitic'i göremedi ve yıldız isim soyunma odasına gitti. Bu durumu öğrenen Hırvat orta saha, F.Bahçe soyunma odasına giderek formasını genç meslektaşına verdi ve Arda'yla bir süre sohbet etti.

23 MART'TA RAKIP ZENİT
Bahçe, 23 Mart Perşembe günü Rus ekibi Zenit ile hazırlık maçında karşı karşıya gelecek. Saat 19.00'da Ülker Stadyumu'nda oynanacak karşılaşmanın geliri depremzedeler yaranına kullanılacak.
Batshuayi 1 ay yok
Sevilla mücadelesinde sakatlanarak oyunu yarıda bırakan Batshuayi'den kötü haber geldi. 29 yaşındaki oyuncunun kasığındaki sorun nedeniyle 1 ay sahalardan uzak kalacağı öğrenildi. Kanarya bu süre içinde Alanya, Beşiktaş, Karagümrük, A.Gücü maçlarına da çıkacak.

'ACI ÇEKEREK TURU GEÇTİ'
F.BAHÇE, Sevilla'ya elenirken İspanya'da ise bayram var!
Endülüs ekibinin kötü performansına rağmen turu geçmesine dikkat çeken İspanyol basını, şu ifadeleri kullandı:
MARCA: "Sevilla, iki golün avantajını elinden geldiğince savundu.
Başka hiçbir şey yapmadı."
AS: "Sampaoli'nin takımı, Fenerbahçe'ye karşı koyamadı ama acı çekse de toparlanmayı bildi." MUNDO
DEPORTIVO: "Sampaoli'nin oyuncuları, Fenerbahçe'ye karşı 2-0'lık ilk maçı acı çekerek savundular ve 7. şampiyonluk için mücadele yoluna girdiler." SPORT: "Jesus'un planı, etkili olmadı. Sevilla, son düdüğe kadar dişlerini sıkmak zorunda kaldı."

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