12 puanda teri var

Geriye düşülen Ankaragücü maçındagalibiyeti getiren Cengiz Ünder, kendisini eleştirenleri de susturmuş durumda.milli sağ kanat, sakatlık nedeniyle kaçırdığı 8 maçın acısını çıkardı.Bu sezon 15 lig karşılaşmasında 7 gol-3 asistleSamsun'da Dzeko'nun kilidi kıran golünün pasını verirken, Kayseri'de de 1 gol-1 asistiyle açılışı gerçekleştirdi. Farklı Konya zaferinde Cengiz'in asistinde gol kaleciye yazıldı. İstanbulspor'un 4 golle fişini çekerken, Ankaragücü'ne 2 gol birden attı. Tecrübeli futbolcu, geçen sezonÜnder'in Ankaragücü'ne attığı 2 gol, 3 puandan çok daha büyük önem taşıyordu. Lösemi tedavisi gören Alptuğ'a seremonide "Senin için gol atacağım" diyen milli futbolcu sözünü tutmuş oldu. F.Bahçe kulübü bu anları paylaşıp,ifadelerini kullandı.