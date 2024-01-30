12 puanda teri var

Geriye düşülen Ankaragücü maçında ikigolle galibiyeti getiren Cengiz Ünder, kendisini eleştirenleri de susturmuş durumda. 15 milyon Euro bonservisödenen ve takımın en pahalı oyuncusuolan milli sağ kanat, sakatlık nedeniyle kaçırdığı 8 maçın acısını çıkardı. İstanbulsporağlarını 4 kez havalandırıpgözlerin pasını silen 26 yaşındakifutbolcu, Ankaragücümaçında 12 dakikada dubleyaptı. Bu sezon 15 lig karşılaşmasında 7 gol-3 asistle 10 gole direkt katkı sağlayıp,12 puanın altına imzasını attı.
GEÇEN SEZONKİ MARSİLYA PERFORMANSINI GEÇTİ
Samsun'da Dzeko'nun kilidi kıran golünün pasını verirken, Kayseri'de de 1 gol-1 asistiyle açılışı gerçekleştirdi. Farklı Konya zaferinde Cengiz'in asistinde gol kaleciye yazıldı. İstanbulspor'un 4 golle fişini çekerken, Ankaragücü'ne 2 gol birden attı. Tecrübeli futbolcu, geçen sezon Marsilya formasıyla37 lig maçında 5 gol-4 asistlik formunu15 karşılaşmada geride bıraktı.
CENGİZ ATTI, ALPTUĞ SEVİNDİ
CENGİZ Ünder'in Ankaragücü'ne attığı 2 gol, 3 puandan çok daha büyük önem taşıyordu. Lösemi tedavisi gören Alptuğ'a seremonide "Senin için gol atacağım" diyen milli futbolcu sözünü tutmuş oldu. F.Bahçe kulübü bu anları paylaşıp, "Çocuklarbizim her şeyimiz, sevincin sevincimiz. Seni ÜlkerStadyumu'nda göreceğimiz günü bekliyoruz kahramanımızAlptuğ" ifadelerini kullandı.