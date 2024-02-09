170 günde döndü

Fenerbahçe, bugün sona erecek ara transfer öncesi son imzayı Serdar Dursun'a attırdı… Sarı-lacivertli yönetim,ve Karagümrük'e giden eski golcüsü ile sezon sonuna kadar anlaştı. İki kulüp arasında kısa süre önce de Emre Mor transferi gerçekleşmişti. Genç oyuncu, Fenerbahçe'den ayrılıp eski kulübü Karagümrük'e gitmişti.3'ü lig, 3'ü de Türkiye Kupası olmak üzere 6 gol attı. 170 gün sonra yeniden Kadıköy'e dönen milli futbolcu