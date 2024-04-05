18 takıma bedel hücum

Ligden çekilme, Türkiye Kupası'na katılmama ve Süper Kupa'ya U19 takımıyla çıkma gibi yönetimsel kararların gölgesinde Adana Demirspor'u 4-2 yenen Fenerbahçe, bu sezon hücum hattıyla fark yaratıyor. Transfer döneminde ileri uçtaki isimlerini tamamen yenilemesine rağmen,Böylelikle ligde lider Galatasaray (69) hariç diğer 18 takımdan daha fazla fileleri sarstı.Kariyersezonunu geçiren İrfan Can Kahveci (10)ile birlikte 9'ar golle Batshuayi, Cengiz ve Tadic;F.Bahçe adına sezonun taşıyıcı kolonlarıoldu.yalnızca Kent tabelayı değiştiremedi.Bu oyuncuların dışında Osayi 3 gol atarken,Mert Hakan, Fred ve Djiku ağları 2 defa sarstı.Ferdi ve Mert Müldür bu sevinci 1 kez yaşadı.bu sezon tüm kulvarlarda kaydettiği 128 golle, Türk takımları arasında bir sezonda atılan en yüksek gol sayısına ulaştı. Sarı-lacivertliler, bu sayıya 48 maçta ulaşırken, rekor 56'şar maçta 126'şar gol atan 1999- 2000 sezonu Galatasaray'ı ve 2022-23 Fenerbahçe'sinin elinde bulunuyordu. 1988-89 sezonunda 103 golle Süper Lig'de bir sezonda en fazla gol atma rekorunu elinde bulunduran Kanarya böylece tüm kulvarlarda en çok gol bulan Türk takımı ünvanını da almış oldu.