2024 model Semih Şentürk!

F.Bahçe bu sezon şampiyonluk yarışında yoluna devam ederken kulübeden gelen Michy Batshuayi, attığı gollerle takımına büyük katkı verdi. Belçikalı oyuncu, performansı ile 2000- 2013 yılları arasında Kanarya'nın 'Nöbetçi golcü' lakaplı kaptanı Semih Şentürk'ü hatırlattı.
Batshuayi, attığı gollerle hem lig hem de Avrupa'da takımı sırtlarken taraftarın da yeni 'nöbetçi golcüsü' oldu. Belçikalı yıldız, Süper Lig'de oyuna sonradan girdiği karşılaşmalarda 5 gol kaydederken, son 4 golünü ise son dakikalarda attı. Tecrübeli futbolcu, RAMS Başakşehir (90+4), Bitexen Antalyaspor (90+5), Kasımpaşa (90+6) ve Siltaş Yapı Pendikspor (87)
karşılaşmalarında
kritik golleri ile taraftarın
sevgilisi oldu.
F.BAHÇE'DEN G.SARAY'A YANIT: PARADOKS!
G
alatasaray'ın dün akşam saatlerinde yaptığı ve Fenerbahçe-Pendikspor müsabakasında yaşananları eleştirdiği sert açıklamaya sarı-lacivertliler sosyal medyadan sert bir yanıt verdi. İşte "Paradoks" kelimesinin öne çıkarıldığı mesaj…
PARADOKS:
"Görünüşte" doğru olan bir ifade veya ifadeler topluluğunun, bir çelişki oluşturması, sezgiye karşı bir sonuç oluşturması anlamındaki kelimedir."
ÖRNEK:
3 Mart 2024:
Okan Buruk'tan Fenerbahçe'nin yabancı hakem isteğine yanıt: "Türk hakemlerine güveniyoruz!"
14 Aralık 2023:
Soru:
"TFF'den memnun musunuz?"
Dursun Özbek:
"Böyle bir soruyu kabul etmiyorum. Federasyon bizim federasyonumuz. Futbolun akışı içinde yapılması gerekenler, düzeltilmesi gerekenler varsa istişare edilir. Bu federasyonu 6 ay önce biz seçtik.
"