2024 model Semih Şentürk!

F.Bahçe bu sezon şampiyonluk yarışında yoluna devam ederken kulübeden gelen Michy Batshuayi, attığı gollerle takımına büyük katkı verdi.Batshuayi, attığı gollerle hem lig hem de Avrupa'da takımı sırtlarken taraftarın da yeni 'nöbetçi golcüsü' oldu. Belçikalı yıldız, Süper Lig'de oyuna sonradan girdiği karşılaşmalarda 5 gol kaydederken, son 4 golünü ise son dakikalarda attı. Tecrübeli futbolcu,karşılaşmalarındakritik golleri ile taraftarınsevgilisi oldu.alatasaray'ın dün akşam saatlerinde yaptığı ve Fenerbahçe-Pendikspor müsabakasında yaşananları eleştirdiği sert açıklamaya sarı-lacivertliler sosyal medyadan sert bir yanıt verdi."Görünüşte" doğru olan bir ifade veya ifadeler topluluğunun,Okan Buruk'tan Fenerbahçe'nin yabancı hakem isteğine yanıt: "Türk hakemlerine güveniyoruz!""TFF'den memnun musunuz?""Böyle bir soruyu kabul etmiyorum. Federasyon bizim federasyonumuz. Futbolun akışı içinde yapılması gerekenler, düzeltilmesi gerekenler varsa istişare edilir.