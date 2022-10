25 bin liralık yıldız!

GÜNÜN SORUSU

orge Jesus ile birlikte adeta yeni bir dönemin kapısını açan ve Fenerbahçe'de gösterdiği performansla milli formayı da ilk kez sırtına geçiren İsmail Yüksek, şov yapmaya devam ediyor.Sarı-lacivertli yetkililerin, aylığı 25 bin TL'ye denk gelen İsmail'in maaşında iyileştirmeye gitmek için kolları sıvadığı öğrenildi.Larnaca karşılaşmasında en fazla topla buluşan (89), isabetli pas veren (64), ikili mücadele kazanan (8), top kapan (5) ve sahipsiz top kazanan (10) oyuncu olan genç ismin, sözleşmesi 2025 senesinde sona erecek.Jorge Jesus'nun bu sezon Avrupa maçlarının tamamında görev verdiği İsmail Yüksek, dev kulüplerin de dikkatini üzerine çekmeyi başardı. Özellikle İtalyan ve İngiliz ekiplerinin yakın takibe aldığı 23 yaşındaki oyuncu için ocak ayında sarı-lacivertlilerin teklif beklediği gelen haberler arasında. Fenerbahçe'nin bu sezon Şampiyonlar Ligi ön elemesinde 2 maçta da ilk 11'de sahaya çıkan İsmail, Avrupa Ligi'nde de 5 karşılaşmanın tamamında as kadroda yer aldıİsmail Yüksek patlama yaptı. Portekizli teknik adamın sihri nedir?Birlikte ışık saçıyorlarsene yapılan transferlerin bir-ikisi hariç isimleri öğrendiğimizde genel taraftar tepkisi (özellikle Fenerbahçeliler için), hayal kırıklığıydı.Aslında geçen sezon İsmail Kartal, sistemiyle bir takımın neler yapabileceğini gösterdi. Bugün Jorge Jesus, bayrağı çok daha yükseklerde dalgalandırıyor. Crespo hakkında yapılan yorumlar ortada. Valencia şu anda gol kralı. Ferdi beş mevkide oynamaya başladı.Osayi Samuel için transfer pazarı açıldı. Gustavo Henrique rakip stoperleri sahadan siliyor. Rossi tam bir defans avcısı olduğunu gösteriyor. Bunları parlatan Jorge Jesus ve ona saygı duyan futbolcu grubu birlikte ışık saçıyorlar.Her teknik adamın hayalikesinlikle oynama şansı... Her oyuncu mutlaka sahada kendini göstermek ister. Oynayabileceğini hissettiği anda da kendini hazır tutar. Hele takım bir başarı grafiği içine girdiğinde bu iş tavan yapar.Hem oyuncuları hazır tutuyor hem de hepsini bu işin içine katıyor. Burada büyük bir teknik adam başarısı var. Bunun yanında ciddi bir beceri var. Kadroları bu kadar değiştirerek sonuç almak da beceriyi ortaya koyuyor.Burada kadro mühendisliğinin de doğru yapıldığını görüyoruz. Her mevkide hem alternatifler hem de çıkarılan 11'lerin eşleşmeleri geçer not alıyor.Hepsi Jesus'a güveniyorsezon başında iki doğruyu yaptı; Birincisi, star bilinen ama bunu sahaya yansıtamayan Mesut Özil ile yolları ayırmak ve Jesus gibi marka bir isimle anlaşmak.Avrupa mesaisi de erken başlayınca F.Bahçe, ezeli rakipleri Beşiktaş ve G.Saray'ın iki katı maça çıktı. Bu yoğun trafik her futbolcuyu diri tuttu. Jesus takıma 'her maç farklı bir 11' mesajıyla H' azır olan formayı kapar' dedi. Crespo'ya sezon başında sıcak bakm-ı yordu ama onun geçen sene ortaya koyduğu performanstan sonra bu sezon sergilediği oyun kimseyi şaşırtmıyordur.Mesela İsmail'i Karagümrük maçında göremeyebiliriz. Şampiyonluk hasretinin bu kadar uzadığı yıllarda taraftara en büyük güveni veren Jesus oldu. Bunun en önemli sınavını da berabere bitmesine rağmen Beşiktaş derbisinde verdiler.