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Giriş Tarihi: 8.10.2022

25 bin liralık yıldız!

25 bin liralık yıldız!

Savaşçı kimliği ve her geçen gün artırdığı performansıyla izleyenleri kendisine hayran bırakan 23 yaşındaki genç oyuncuyu ödüllendirmek için yönetim harekete geçti

Jorge Jesus ile birlikte adeta yeni bir dönemin kapısını açan ve Fenerbahçe'de gösterdiği performansla milli formayı da ilk kez sırtına geçiren İsmail Yüksek, şov yapmaya devam ediyor. Önceki gece Kadıköy'de oynanan AEK Larnaca maçının yıldızlarından biri olan 23 yaşındaki futbolcunun çıkışını büyük bir keyifle izleyen yönetim, yıllık 250 bin TL kazanan oyuncuya jest yapmaya hazırlanıyor. Sarı-lacivertli yetkililerin, aylığı 25 bin TL'ye denk gelen İsmail'in maaşında iyileştirmeye gitmek için kolları sıvadığı öğrenildi.

LARNACA MAÇINA DAMGA VURDU
Larnaca karşılaşmasında en fazla topla buluşan (89), isabetli pas veren (64), ikili mücadele kazanan (8), top kapan (5) ve sahipsiz top kazanan (10) oyuncu olan genç ismin, sözleşmesi 2025 senesinde sona erecek. Sezon başında 350 bin Euro olan piyasa değerini 2.3 milyon Euro'ya kadar yükselten başarılı oyuncuyu, sarı- lacivertli yönetim de bu şekilde ödüllendirerek daha çok motive etmeyi hedefliyor.

DEVLERIN GÖZÜ ÜSTÜNDE
Jorge Jesus'nun bu sezon Avrupa maçlarının tamamında görev verdiği İsmail Yüksek, dev kulüplerin de dikkatini üzerine çekmeyi başardı. Özellikle İtalyan ve İngiliz ekiplerinin yakın takibe aldığı 23 yaşındaki oyuncu için ocak ayında sarı-lacivertlilerin teklif beklediği gelen haberler arasında. Fenerbahçe'nin bu sezon Şampiyonlar Ligi ön elemesinde 2 maçta da ilk 11'de sahaya çıkan İsmail, Avrupa Ligi'nde de 5 karşılaşmanın tamamında as kadroda yer aldı

GÜNÜN SORUSU
İsmail Yüksek patlama yaptı. Portekizli teknik adamın sihri nedir?

GÜRCAN BİLGİÇ
Birlikte ışık saçıyorlar
Bu sene yapılan transferlerin bir-ikisi hariç isimleri öğrendiğimizde genel taraftar tepkisi (özellikle Fenerbahçeliler için), hayal kırıklığıydı. Geçmiş sezonlarda alınan oyuncuları da bu seneki çoğunluğu da 'vasatizm' olarak yorumlayıp yeni kederlere yelken açtılar. Aslında geçen sezon İsmail Kartal, sistemiyle bir takımın neler yapabileceğini gösterdi. Bugün Jorge Jesus, bayrağı çok daha yükseklerde dalgalandırıyor. Crespo hakkında yapılan yorumlar ortada. Valencia şu anda gol kralı. Ferdi beş mevkide oynamaya başladı. Daha önce hiçbir milli takım kategorisinde forma giymemiş İsmail Yüksek, ilk kez A Milli oldu, attığı golle ülkemize kategori yükseltti. Osayi Samuel için transfer pazarı açıldı. Gustavo Henrique rakip stoperleri sahadan siliyor. Rossi tam bir defans avcısı olduğunu gösteriyor. Bunları parlatan Jorge Jesus ve ona saygı duyan futbolcu grubu birlikte ışık saçıyorlar.

ALİ GÜLTİKEN
Her teknik adamın hayali
Sihir kesinlikle oynama şansı... Her oyuncu mutlaka sahada kendini göstermek ister. Oynayabileceğini hissettiği anda da kendini hazır tutar. Hele takım bir başarı grafiği içine girdiğinde bu iş tavan yapar. Jorge Jesus, Fenerbahçe'nin başında çok önemli bir iş yapıyor. Hem oyuncuları hazır tutuyor hem de hepsini bu işin içine katıyor. Burada büyük bir teknik adam başarısı var. Bunun yanında ciddi bir beceri var. Kadroları bu kadar değiştirerek sonuç almak da beceriyi ortaya koyuyor. Her maç oyuncuları ve sistemi değiştireceksiniz ve istikrarınız bozulmayacak. Bu her teknik adamın hayal ettiği bir şey ama Jesus gibi başarabilenler çok az. Burada kadro mühendisliğinin de doğru yapıldığını görüyoruz. Her mevkide hem alternatifler hem de çıkarılan 11'lerin eşleşmeleri geçer not alıyor. Bu da şans alan bütün oyuncular için büyük bir fırsat ortamı yaratıyor.

BÜLENT TİMURLENK
Hepsi Jesus'a güveniyor
F.Bahçe sezon başında iki doğruyu yaptı; Birincisi, star bilinen ama bunu sahaya yansıtamayan Mesut Özil ile yolları ayırmak ve Jesus gibi marka bir isimle anlaşmak. Şu an takımda Jesus'un karizmasıyla kapışabilecek bir yıldız yok. Avrupa mesaisi de erken başlayınca F.Bahçe, ezeli rakipleri Beşiktaş ve G.Saray'ın iki katı maça çıktı. Bu yoğun trafik her futbolcuyu diri tuttu. Jesus takıma 'her maç farklı bir 11' mesajıyla H' azır olan formayı kapar' dedi. Crespo'ya sezon başında sıcak bakm-ı yordu ama onun geçen sene ortaya koyduğu performanstan sonra bu sezon sergilediği oyun kimseyi şaşırtmıyordur. İsmail, Jesus ile sınıf atladı ama Portekizli hoca ideal 11'i olmamasından dolayı doğrusu oyun devamlılığı da birçok oyuncu için handikap. Mesela İsmail'i Karagümrük maçında göremeyebiliriz. Şampiyonluk hasretinin bu kadar uzadığı yıllarda taraftara en büyük güveni veren Jesus oldu. Bunun en önemli sınavını da berabere bitmesine rağmen Beşiktaş derbisinde verdiler.

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