3 puan cebinde gözü derbide

Perşembe günü rakip, Konferans Ligi Son 16 Turu'nda Union Saint-Gilloise olacak
CENGİZ'IN 9. HARİKASI
Ankaragücü'ne 3-0 yenilip Türkiye Kupası'na veda ettikleri karşılaşmada oyundan çıkarken ıslıklanan Cengiz Ünder, Hatay'da takımını rahatlatan ikinci golü ağlara gönderdi. 20. lig maçında 9. golüne ulaştı. Geçen sezon Marsilya'da 5 gol-4 asistlik performansını sadece golleriyle egale etti. Cengiz gollerinin 7'sini deplasmanda kaydederken 2'sini Kadıköy'de buldu. Aynı zamanda Semih Şentürk'ten (2007/08) bu yana Fenerbahçe formasıyla bir Süper Lig sezonunda deplasmanda 7 gole ulaşan ilk Türk oyuncu oldu.
REKORU RAHAT KIRARIM
Cengiz Ünder, maç sonu "Kariyer rekorumu rahat geçeceğimi düşünüyorum (13 gol Marsilya). Şimdiden 9 golüm oldu. Dışarıya kulağımı kapatıyorum ve işime odaklanıyorum. Kendime güveniyorum ve öz güvenim yüksek. Uzaktan gollerimi taraftarlara göstereceğim" diye konuştu.
ATMADI, ATTIRDILAR
Alanya
ve Rize karşılaşmalarında ağları havalandırıp Kasımpaşa karşılaşmasını boş geçen Dzeko dün Osayi'ye asist yaptı. Boşnak yıldız, 33. resmi maçında 22 gol-8 asiste ulaştı. Süper Lig'de 18 gol-5 asisti var.
Süper Lig'de 8 golü olan Tadic ise 9. asistini Cengiz'e yaptı. Sırp futbolcu, 42. resmi maçında 12 gol- 11 asiste ulaştı.
YANDAŞ: BORCUM ÇOK
HATAY maçında 54 kez topla buluşan, 42 pas verip yüzde 92.9'luk pas yüzdesi yakalayan, 2 kez top kapıp 2 şut pası veren
Mert Hakan
Yandaş karşılaşma sonrası şunları
söyledi: "Bireysel performanstan
ziyade takımın karakter koyması
önemli. Hoca nerede görev verirse en iyisini yapmaya çalışıyorum. Bu camiaya çok borcum olduğunu düşünüyorum.
10 final maçı kaldı.
Herkes sabretsin. Olursa olacak, Allah'ın izniyle. Olmazsa da faturayı istediklerine keserler.
Kupa maçı
sonrası hocamız, 'Fenerbahçe kaybedebilir ama böyle kaybedemez'
dedi. Bizim zaten oyuncu grubu
olarak canımız sıkılmıştı. Güçlü
karakterler ve büyük oyuncular var.
Kazandığımız için mutluyuz."