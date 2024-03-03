3 puan cebinde gözü derbide

Perşembe günü rakip, Konferans Ligi Son 16 Turu'nda Union Saint-Gilloise olacakAnkaragücü'ne 3-0 yenilip Türkiye Kupası'na veda ettikleri karşılaşmada oyundan çıkarken ıslıklanan Cengiz Ünder, Hatay'da takımını rahatlatan ikinci golü ağlara gönderdi. 20. lig maçında 9. golüne ulaştı. Geçen sezon Marsilya'da 5 gol-4 asistlik performansını sadece golleriyle egale etti. Cengiz gollerinin 7'sini deplasmanda kaydederken 2'sini Kadıköy'de buldu. Aynı zamanda Semih Şentürk'ten (2007/08) bu yana Fenerbahçe formasıyla bir Süper Lig sezonunda deplasmanda 7 gole ulaşan ilk Türk oyuncu oldu.Cengiz Ünder, maç sonu "Kariyer rekorumu rahat geçeceğimi düşünüyorum (13 gol Marsilya). Şimdiden 9 golüm oldu. Dışarıya kulağımı kapatıyorum ve işime odaklanıyorum. Kendime güveniyorum ve öz güvenim yüksek. Uzaktan gollerimi taraftarlara göstereceğim" diye konuştu.ve Rize karşılaşmalarında ağları havalandırıp Kasımpaşa karşılaşmasını boş geçen Dzeko dün Osayi'ye asist yaptı. Boşnak yıldız,Süper Lig'de 8 golü olan Tadic ise 9. asistini Cengiz'e yaptı.HATAY maçındaMert HakanYandaş karşılaşma sonrası şunlarısöyledi: "Bireysel performanstanziyade takımın karakter koymasıönemli.10 final maçı kaldı.Herkes sabretsin.Kupa maçısonrası hocamız, 'dedi. Bizim zaten oyuncu grubuolarak canımız sıkılmıştı. Güçlükarakterler ve büyük oyuncular var.Kazandığımız için mutluyuz."