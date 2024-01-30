3.5 milyon €’ya 5 aylık imza

Fenerbahçe'de uzun süredir beklenen imza dün atıldı. Sarı-lacivertiler, Atletico Madrid'den kiraladığı ve önceki gün İstanbul'a getirdiği Çağlar Söyüncü'yü dün 5 aylığına renklerine bağladı. İspanyol kulübüne 2 milyon Euro kiralık bedeli ödeyecek olan sarı-lacivertli yönetim, oyuncuya da 1.5 milyon Euro verecek. 27 yaşındaki milli stoper, imza töreninde,dedi. Çağlar, sosyal medya hesabından taraftaraçağrısı yaptı.İSMAİL Kartal, Fenerbahçe'nin bir sezonda 36 resmi maçta 30 galibiyeti gören ilk teknik adamı oldu. Tecrübeli hoca, 2.58 puan ortalaması yakalamayı başardı. Sarı-lacivertli takım da bu başarı ile bir rekora imza atarken, aynı zamanda 101 gol atıp sadece 31 gol yedi.FENERBAHÇE'NİNUmut Nayir'i Pendikspor'a göndermesinin ardından yerli forvet arayışları başlamıştı. Teknik direktör İsmail Kartal'ın listesine yazdığı ilk isim; Erencan Yardımcı oldu... Fenerbahçe, bonservisi Eyüpspor'da olan ve Pendikspor'da kiralık oynayan oyuncu için resmi girişimlere başlayacak. 21 yaşındaki santrforun bonservis değeri 1.5 milyon Euro.