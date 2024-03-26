38 maçta 23 farklı defans hattı

Fenerbahçe,oldu. Ancak Kanarya, bu sezon defans hattında bir türlü istikrarı bulamadı. Üst üste gelen sakatlıklar, cezalar, Afrika Uluslar Kupası'na gidenler ve üç kulvarda mücadele edilirken yapılan rotasyon, defans hattında istikrarsızlığı meydana getirdi. Sarı-lacivertliler, yoluna devam ettiği Süper Lig ve Konferans Ligi'nde 38 maça çıkarken bu karşılaşmalarda 23 farklı defans hattıyla oynadı.Buperiyotta en fazla kullanılan dörtlü,5 kezleoldu. JaydenOosterwolde ile Serdar Aziz'inteknik heyet tarafından stoperdeen çok forma verilen ikili olmasıdikkat çekti.9 farklı stoper(Djiku-Becao-Oosterwolde-Serdar Aziz-Samet-Yusufİsmail-Çağlar-Bonucci) deneyenİsmail Kartal;3 değişiksağ bekve2 farklı sol bekegörevverdi.SARI-LACİVERTLİ ekibin teknik direktörü İsmail Kartal, camiaya seslenirken şunları söyledi: "diyorlar. Fenerbahçelilik başkanını, hocasını, futbolcusunu, masörünü linç etmek değil, destek olmak demektir. Onların hakkını aramaktır. Her beraberlikte, en ufak bir şeyde hepimize bel altı vuruyorsunuz. Eleştiriler olacak ama biraz da pozitif, yapıcı olması lazım. Böyle Fenerbahçelilik olmaz" dedi. Haber Global'e konuşan tecrübeli çalıştırıcı, "ifadesini kullandı. Olaylı Trabzonspor-Fenerbahçe maçı için de Kartal, "Ceza meza kimsenin verebileceğini düşünmüyorum.Bir iki kişi olsa münferit bir olay deriz. 200-300 kişi sahaya giriyor. Tabii ki kendilerini müdafaa edecek oyuncular" yorumunu yaptı.G.SARAY-F.BAHÇE Süper Kupa finalinin ertelenmemesinin yankıları sürerken, sarı-lacivertlilerin Konferans Ligi'nde iki Olympiakos maçı arasında Süper Lig'de yapacağı Karagümrük karşılaşmasının ötelenmesi gündeme geldi. 7 Nisan'da Galatasaray, 11 Nisan'da Olympiakos ile deplasmanda karşılaşacak olan sarılacivertlilerin, Avrupa'da alacağı sonuca göre 14 Nisan'daki Karagümrük karşılaşması ertelenecek.