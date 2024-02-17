5. viteste gidiyor!

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un,dediği Ferdi Kadıoğlu için dev kulüpler transfer kuyruğuna girdi. Sarı-lacivertli ekibe 1.4 milyon Euro'ya Nijmegen'den gelen milli sol bek, her geçen sene performansını artırarak Avrupa'yı peşine taktı. Kendisine çok iyi bakan yetenekli oyuncu, sezon sonu zor bir seçim yapacak.İngiltere'den Arsenal ciddi şekilde Ferdi'yi istiyor. Ayrıca İtalya Serie A'danAlmanya Bundesliga'danİspanya La Liga'danve Fransa Ligue 1'denFenerbahçe'nin kapısını çaldığı öğrenildi.Ara transfer döneminde gelen teklifleri, şampiyonluk mücadelesi veren takımı yarı yolda bırakmamak için geri çeviren başarılı oyuncu için yönetimin bonservis rekoru kırma hedefi var.Sarı-lacivertliler, Real Madrid'e 20+10 milyon Euro'ya giden Arda Güler'e ait olan kulüp satış rekorunu Ferdi Kadıoğlu ile 30 milyon Euro'ya yükseltmeyi hedefliyor.Fenerbahçe'ye 2018 yazında transfer olduğunda 1.1 milyon Euro piyasa değeri olan Ferdi Kadıoğlu'nun, 2024 itibarıyla değeri 20 milyon Euro'yu gördü. 6 sezonda tam 18 kat değerlenen oyuncu, Süper Lig'in ve sarı-lacivertlilerin piyasası en yüksek ismi konumunda bulunuyor.16 yabancı futbolcusu bulunan F.Bahçe'nin TFF'ye bildirdiği oyuncu listesinde Ryan Kent ve sezon başı lisansı dondurulan Luan Peres yer almadı.GEÇEN hafta Kadıköy'de Alanya ile berabere kalarak ligde liderliği ezeli rakibi Galatasaray'a kaptıran Fenerbahçe, bugün Rize'de koltuğu geri almak istiyor. Çaykur Rizespor karşısında gövdeli bir galibiyetle maç fazlasıyla da olsa zirveye çıkmak isteyen sarı-lacivertlilerin mücadelesi 19.00'da başlayacak. Kanarya'da sakatlıkları süren Fred ve Joshua King yok. Ayrıca Afrika Kupası'nda ikinci olan Nijerya forması giyen Bright Osayi-Samuel de devlet protokolüne katılacağı için Rize'de olmayacak.