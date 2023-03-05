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Giriş Tarihi: 5.3.2023

60 dakikalık gecikmeli 18. yaş hediyesi!

60 dakikalık gecikmeli 18. yaş hediyesi!
ARDA GÜLER, F.Bahçe'nin Konya ile oynadığı gün 18'ine basmış, Jorge Jesus beklentilerin aksine genç oyuncuyu 11'e almamış ve son 22 dakikada görev vermişti. Portekizli hoca, dün talebesini 11'de sahaya sürerek bir anlamda gecikmeli doğum günü hediyesi verdi. Ancak Arda 60. dakikada yerini İrfan Can Kahveci'ye bıraktı. Bu sezon ikinci kez başlangıç 11'inde yer alan 18'lik yıldız adayı, 1 şut denemesinde bulunurken isabet sağlayamadı. 4 şut pası verip yüzde 93.5 pas isabeti ile oynadı.

CRESPO ŞANSINI İYİ KULLANAMADI
ÜMRANİYE maçındaki kötü performansı nedeniyle ikinci yarının başında oyundan alınan Crespo, Kasımpaşa ve Konya mücadelelerinde sonradan takıma dahil olmuştu. Adana Demir karşılaşmasında da cezalı olan yıldız futbolcu, dün 11'de yer buldu ama ilk yarı sonunda kulübeye geldi. Pedro ise 3.5 ay sonra kadroya dahil edildi

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