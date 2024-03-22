Olaylı Tralzonspor maçından sonra FB TV'ye konuşan Başkan Ali Koç, olağanüstü genel kurul ilan ederek ligden çekilmeyi gündeme alacaklarını ifade etmişti. Ancak futbolcuların şampiyonluğa inancı tam... Fransız basınına konuşan Alexander Djiku, futbola odaklanmaları gerektiğini söyleyip "Ligde 8 final maçımız var. 8 maçı kazandığımız takdirde şampiyon olacağımızı biliyoruz.dedi.Trabzon maçından sonra çıkan olayları da yorumlayan Djiku şunları söyledi: "Bu tarz olaylar sadece Türkiye'de yaşanmıyor.Kalecimize atılan yabancı madde sonrasında oyun durdu. Maç orada bitebilirdi amaTrabzonspor kazandığında bizim stadımızda kutlama yaptı. Taraftarlar, futbolun sadece bir oyun olduğunu anlamalı."em Süper Lig hem de Konferans Ligi'nde şampiyonluk yarışındaki F.Bahçe'de sakatlıklar en büyük problem olarak öne çıkıyor.3 Nisan'da oynanacak Adana Demirspor maçına kadar tam 7 futbolcu sakatlıklarını atlatacak. Ferdi Kadıoğlu, Çağlar Söyüncü, Rodrigo Becao, Bonucci, Mert Hakan Yandaş, Joshua King ve Cengiz Ünder sakatlıklarını geride bırakarak teknik direktör İsmail Kartal'dan forma bekleyecek.İsmail Kartal, Tadic'in de yorgun düştüğü maçlar da sol kanat için Joshua King'in gelişini sabırsızlıkla bekliyor.Fenerbahçe'nin 2 Nisan'daki genel kurul çağrısına üyelerden büyük destek var. Yeterli sayıya ulaşılamazsa 9 Nisan'da yapılacak toplantı, katılım sayısına bakılmaksınız gerçekleştirilecek. Üyelerin büyük bölümü 2 Nisan'da hazır bulunacak. Böylece yönetimin elini güçlendirecek kararın verilmesi bekleniyor.Sarı-lacivertliler tam kadro olarak 27 Mart'ta toplanacak. Takıma uzun bir dinlenme arası verilirken oyuncuların bir bölümü de milli takımlarına katıldı. Milli maçların ardından tüm ekibin 27 Mart'ta Samandıra'da olması üzerine program yapıldı.