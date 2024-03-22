Olaylı Tralzonspor maçından sonra FB TV'ye konuşan Başkan Ali Koç, olağanüstü genel kurul ilan ederek ligden çekilmeyi gündeme alacaklarını ifade etmişti. Ancak futbolcuların şampiyonluğa inancı tam... Fransız basınına konuşan Alexander Djiku, futbola odaklanmaları gerektiğini söyleyip "Ligde 8 final maçımız var. 8 maçı kazandığımız takdirde şampiyon olacağımızı biliyoruz. Süper Kupa maçımız var Galatasaray'a karşı. Konferans Ligi'nde ise Olympiakos maçlarımız var. Ligde uzun süre şampiyon olmadık. hepsi ciddi birer hedef bizim için. Sahaya konsantre olup taraftarımız için elimizden gelenin en iyisini yapacağız"
dedi.
OLAYLAR HER YERDE OLUYOR
Trabzon maçından sonra çıkan olayları da yorumlayan Djiku şunları söyledi: "Bu tarz olaylar sadece Türkiye'de yaşanmıyor. Marsilya- Lyon ve Nice-Nantes maçları var, bir taraftar hayatını kaybetmişti.
Kalecimize atılan yabancı madde sonrasında oyun durdu. Maç orada bitebilirdi ama hakem maçı yarıda bırakmak istemedi.
Trabzonspor kazandığında bizim stadımızda kutlama yaptı. Taraftarlar, futbolun sadece bir oyun olduğunu anlamalı."
YARA SARACAK!
H
em Süper Lig hem de Konferans Ligi'nde şampiyonluk yarışındaki F.Bahçe'de sakatlıklar en büyük problem olarak öne çıkıyor. Yoğun fikstürde teknik heyet zaman zaman zorluk yaşarken milli maçlar için verilen arada birçok oyuncunun iyileşip takıma dönecek olması keyifleri de yerine getirdi.
3 Nisan'da oynanacak Adana Demirspor maçına kadar tam 7 futbolcu sakatlıklarını atlatacak. Ferdi Kadıoğlu, Çağlar Söyüncü, Rodrigo Becao, Bonucci, Mert Hakan Yandaş, Joshua King ve Cengiz Ünder sakatlıklarını geride bırakarak teknik direktör İsmail Kartal'dan forma bekleyecek. Özellikle deneyimli çalıştırıcı stoper hattındaki sayısal olarak da azalmadan dolayı sıkıntı yaşıyordu.
İsmail Kartal, Tadic'in de yorgun düştüğü maçlar da sol kanat için Joshua King'in gelişini sabırsızlıkla bekliyor.
GENEL KURULA BÜYÜK KATILIM
Fenerbahçe'nin 2 Nisan'daki genel kurul çağrısına üyelerden büyük destek var. Yeterli sayıya ulaşılamazsa 9 Nisan'da yapılacak toplantı, katılım sayısına bakılmaksınız gerçekleştirilecek. Üyelerin büyük bölümü 2 Nisan'da hazır bulunacak. Böylece yönetimin elini güçlendirecek kararın verilmesi bekleniyor.
27 MART'TA HERKES SAMANDIRA'DA
Sarı-lacivertliler tam kadro olarak 27 Mart'ta toplanacak. Takıma uzun bir dinlenme arası verilirken oyuncuların bir bölümü de milli takımlarına katıldı. Milli maçların ardından tüm ekibin 27 Mart'ta Samandıra'da olması üzerine program yapıldı.