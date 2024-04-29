Alex’in izinde!

ortaya koyduğu performansla efsaneler arasına adına yazdıran Alex de Souza'nın boşluğu doldurulamadı. Kadıköy'e heykeli de dikelen Brezilyalı oyuncu,sonrasında aynı anda bunu başaran sarı-lacivertli futbolcu olmamıştı. Fenerbahçe'de bu sezon 3 futbolcu bu sınırın eşiğine geldi. Beşiktaş derbisinde gol atan İrfan Can Kahveci 12 gol-9 asiste sahip. Bir asist yapması halinde iki kulvarda da double yapacak. 9 gol-12 asistli Dusan Tadic ile 9 gol-11 asisti olan Szymanski'ye birer gol gerekiyor.SÜPER Lig'de 35. hafta F.Bahçe'yi konuk edecek olan Konyaspor, teknik direktör Fahrudin Ömerovic ile yollarını ayırdı. Kümede kalma savaşı veren yeşil-beyazlılar, son 4 haftada takımı sportif direktör Ali Çamdalı'ya emanet etti.