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Giriş Tarihi: 29.4.2024

Alex’in izinde!

Alex’in izinde!

İrfan Can Kahveci, Tadic ve Szymanski, efsane kaptandan sonra gol ve asistte çift haneyi bulmaya çok ama çok yakın

Fenerbahçe'de ortaya koyduğu performansla efsaneler arasına adına yazdıran Alex de Souza'nın boşluğu doldurulamadı. Kadıköy'e heykeli de dikelen Brezilyalı oyuncu, 2004-2005'ten 2010-2011 de dahil 7 Süper Lig sezonunda hem gol hem de asist olarak çift haneye ulaşmış, sonrasında aynı anda bunu başaran sarı-lacivertli futbolcu olmamıştı. Fenerbahçe'de bu sezon 3 futbolcu bu sınırın eşiğine geldi. Beşiktaş derbisinde gol atan İrfan Can Kahveci 12 gol-9 asiste sahip. Bir asist yapması halinde iki kulvarda da double yapacak. 9 gol-12 asistli Dusan Tadic ile 9 gol-11 asisti olan Szymanski'ye birer gol gerekiyor.

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Alex’in izinde!
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