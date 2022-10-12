Altay aynı Altay!

Karagümrük maçında kalesine isabet eden 4 şutta da gol yiyen ve eleştiri oklarının hedefi haline gelen Altay Bayındır, bu sezon Attila Szalai ile beraber takımın en çok süre alan ismi durumunda.Altay, ek olarakoynadığı karşılaşmalarda da kaledeydi.24 yaşındaki kaleci,Geride kalandönem aynı süreçte 14 karşılaşmada 15gol yerken maç başı 1.07 oran yakalamıştı.Ayrıca Altay, bu sezon 25 şutun 18'ine engelolup 72'lik kurtarış yüzdesiyle ligin en iyi 7.ismi oldu.Teknik direktör Jesus, Karagümrük maçı sonrası Altay'a sahip çıkarak "O büyük bir kaleci ve milli takımda oynuyor. Herkesin kötü günü olabilir" demişti.