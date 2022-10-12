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Giriş Tarihi: 12.10.2022

Altay aynı Altay!

UĞUR ÇEM
Altay aynı Altay!

Genç kaleci, performansıyla eleştiriliyor ancak başarı yüzdesi Fenerbahçe’yi pek çok maçta ipten aldığı geçen sezonla aynı

Karagümrük maçında kalesine isabet eden 4 şutta da gol yiyen ve eleştiri oklarının hedefi haline gelen Altay Bayındır, bu sezon Attila Szalai ile beraber takımın en çok süre alan ismi durumunda. Sakat olduğu için kaçırdığı Avrupa Ligi 3. tur elemesindeki ilk Slovacko karşılaşması dışında tüm maçlarda forma giyen Altay, ek olarak A Milli Takım'ın Uluslar Ligi'nde Litvanya ve Faroe Adaları'na karşı oynadığı karşılaşmalarda da kaledeydi.




KURTARIŞTA LIGIN EN İYİ 7. ELDIVENI
24 yaşındaki kaleci, bu sezon 16 maçta kalesinde 17 gol görmesine rağmen geçen sezonki performansıyla aynı grafiği izliyor. Geride kalan dönem aynı süreçte 14 karşılaşmada 15 gol yerken maç başı 1.07 oran yakalamıştı. Ayrıca Altay, bu sezon 25 şutun 18'ine engel olup 72'lik kurtarış yüzdesiyle ligin en iyi 7. ismi oldu. İlk üç sırayı Başakşehir'den Volkan Babacan (100), Konya'dan Sehic (88) ve Galatasaray'dan Muslera (83) aldı.

TAM DESTEK
Teknik direktör Jesus, Karagümrük maçı sonrası Altay'a sahip çıkarak "O büyük bir kaleci ve milli takımda oynuyor. Herkesin kötü günü olabilir" demişti.

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Altay aynı Altay!
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