Altay aynı Altay!

Genç kaleci, performansıyla eleştiriliyor ancak başarı yüzdesi Fenerbahçe’yi pek çok maçta ipten aldığı geçen sezonla aynı
Karagümrük maçında kalesine isabet eden 4 şutta da gol yiyen ve eleştiri oklarının hedefi haline gelen Altay Bayındır, bu sezon Attila Szalai ile beraber takımın en çok süre alan ismi durumunda. Sakat olduğu içinkaçırdığı Avrupa Ligi 3. tur elemesindekiilk Slovacko karşılaşmasıdışında tüm maçlarda forma giyen Altay, ek olarak A Milli Takım'ınUluslar Ligi'nde Litvanya veFaroe Adaları'na karşı oynadığı karşılaşmalarda da kaledeydi.
KURTARIŞTA LIGIN EN İYİ 7. ELDIVENI
24 yaşındaki kaleci, bu sezon 16 maçta kalesinde17 gol görmesine rağmen geçen sezonkiperformansıyla aynı grafiği izliyor. Geride kalandönem aynı süreçte 14 karşılaşmada 15gol yerken maç başı 1.07 oran yakalamıştı.Ayrıca Altay, bu sezon 25 şutun 18'ine engelolup 72'lik kurtarış yüzdesiyle ligin en iyi 7.ismi oldu. İlk üç sırayı Başakşehir'den VolkanBabacan (100), Konya'dan Sehic (88) ve Galatasaray'danMuslera (83) aldı.
TAM DESTEK
Teknik direktör Jesus, Karagümrük maçı sonrası Altay'a sahip çıkarak "O büyük bir kaleci ve milli takımda oynuyor. Herkesin kötü günü olabilir" demişti.