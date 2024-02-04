Altın vuruş

Batshuayi 6. golünü Antalyaspor ağlarına gönderirken Fenerbahçelilere de derin bir nefes aldırdı. Belçikalı golcü, Bonucci'nin kendi yarı sahasından attığı pasta savunmanın arkasına çok güzel sarktı ters durumda olmasına rağmen rakibinin bacak arasından kaleyi buldu. Tecrübeli forvet,deplasmandaki performansıyla dikkat çekiyor. Evindeki 12 maçta 9 galibiyet, 2 beraberlik, 1 yenilgi alan sarı-lacivertliler dış sahada hiç mağlup olmadı. 12. deplasman maçında 11 kez kazanırken sadece Adana Demirspor karşılaşmasından 0-0'lık sonuçla döndü. Onu şu takımlar takip ediyor: Real Madrid: 9/12, Inter: 9/11, Celtic: 9/12, Rangers: 9/12.başarılı yıldızı İsmail Yüksek karşılaşma sonrası zemin eleştirisinde bulundu. "Ülkemizde çok güzel statlar var ama zeminler için aynısını diyemeyeceğim.diyen İsmail karşılaşma içinse şu değerlendirmeyi yaptı: "Zor bir deplasmanda, iyi bir takıma karşı mücadele ettik. Galip gelmek çok güzel oldu. Önemli bir virajdı. Artık ligin boyu azalıyor. Final maçlarına giriyoruz. Umarım sezon sonunda kupayı göğüsleyen biz oluruz."2023-24 sezonuna tüm kulvarlarda 19'da 19 yaparak başlayan Fenerbahçe, 4 Kasım 2023'te Trabzonspor'a yenilmişti. Kanarya, Sivasspor karşılaşmasıyla yeni serinin startını verirken 13 maçta yenilgi yüzü görmedi.