Artık kayıp yok!

Fenerbahçe'nin 6 aylığına Atletico Madrid'den kiraladığı milli stoper Çağlar Söyüncü, dün idman sonrası basının sorularını yanıtladı. İşte öne çıkanlar: "
İlk hedefimiz 6 ay boyunca iyi performans sergileyip, uzun süredir şampiyon olamayan Fenerbahçe'ye şampiyonluk yaşatmak. Hepimizin hedefi bu. Konuştuğumuz hem ülke futboluna hem Fenerbahçe'ye hem de kendimize nasıl daha fazla katkı verebiliriz.
Oturmuş bir takıma geldim. Stoper mevkiinde 5 futbolcumuz var. Ben sahada işimi en iyi şekilde yapıp, hocamızın kararlarına saygı duyuyorum."
'MENTAL OLARAK ARTIK ÇOK YORULMUŞTUM'
"Forma şansı bulamamak ve yaşadığım ufak sakatlıklar nedeniyle 1 yıldır mental olarak çok yorulmuştum. Futbolcunun istediği şey, iyi performans verip, karşılığını alabilmektir.
Ben de burada iyi performans sergileyip hem Fenerbahçe taraftarına hem de Türk halkına bir şeyleri göstermek istiyorum. 28 yaşına geldim. İlk kez Süper Lig'de forma şansı buluyorum. Hem özel hayatımda hem sahada sorumluluklarım çok çok fazla.
Şu anda 4 maç oynadık. 1 kez puan kaybı yaşadık. Bundan sonra kayıpsız devam etmek istiyoruz. Bunu yapabileceğimize inanıyorum, öyle bir kaliteye sahibiz."