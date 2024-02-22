Artık kayıp yok!

Fenerbahçe'nin 6 aylığına Atletico Madrid'den kiraladığı milli stoper Çağlar Söyüncü, dün idman sonrası basının sorularını yanıtladı.İlk hedefimiz 6 ay boyunca iyi performans sergileyip, uzun süredir şampiyon olamayan Fenerbahçe'ye şampiyonluk yaşatmak. Hepimizin hedefi bu.Oturmuş bir takıma geldim. Stoper mevkiinde 5 futbolcumuz var."Forma şansı bulamamak ve yaşadığım ufak sakatlıklar nedeniyle 1 yıldır mental olarak çok yorulmuştum.Ben de burada iyi performans sergileyip hem Fenerbahçe taraftarına hem de Türk halkına bir şeyleri göstermek istiyorum. 28 yaşına geldim.Şu anda 4 maç oynadık. 1 kez puan kaybı yaşadık. Bundan sonra kayıpsız devam etmek istiyoruz. Bunu yapabileceğimize inanıyorum, öyle bir kaliteye sahibiz."