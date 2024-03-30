Asya’nın hayali gerçek oldu

Asrın deprem felaketinde tüm ailesini yitiren, kendisi ise enkazın altında kolunu kaybeden ve protez kol takılan 9 yaşındaki Asya Dönmez'in hayali, Fenerbahçeli oyuncu Sebastian Szymanski ile konuşmaktı.Gazetesi'nin 2 Mart tarihinde yaptığı haberin ardından Fenerbahçe kulübü, Asya ile iletişime geçti ve Polonyalı futbolcu, videolu bir mesaj gönderip forma hediye etti.F.Bahçe kulübüne teşekkürlerini ileten ve depremde 8 çocuğunun ikisini kaybeden halası Meral Özbek, Asya'nın mutluluğunun tarif edilemez olduğunu söylerken şu ifadeleri kullandı: "Asya, Fenerbahçe'yi çok seviyor. Henüz 9 yaşında ve çok zor günlerden geçti. Bütün ailesini kaybetti.3 gün boyunca üstünden formayı çıkarmadı. İmzalı bir forma olduğu için yıkamak bile istemiyor.HATAY'DA depreme yakalanan Asya, ailesini kaybederken enkaz altında kolunu da yitirmişti. Çukurova Üniversitesi öncülüğünde, vakıf ve derneklerin de desteği ile kurulan Çocuk İyilik Merkezi'nin çalışmaları ile minik Asya'ya protez kol takılmıştı. SABAH, 2 Mart'ta Asya'nın mutluluğunu sayfalarına taşımıştı. Fenerbahçe sevgisi ve Szymanski'ye hayranlığını da dile getiren Asya'nın yeni hayali ise maça gidebilmek...