Aziz Yıldırım’dan camiaya adaylık mesajı

Fenerbahçe'nin eski başkanı Aziz Yıldırım, sarı-lacivertli kulübün haziran ayında gerçekleştirilecek genel kurulunda aday olacağı yönündeki iddialara yanıt verdi. Yazılı bir açıklama yapan Yıldırım, "Takımımızın şampiyonluğa ihtiyacı vardır ancak camianın gündemi ısrarla şampiyonluktan uzaklaştırılmaktadır. Fenerbahçe'nin şu an başkanlık gibi bir derdi yoktur. Benim herhangi bir planlamam olursa, kamuoyu bunu 3. kişilerden değil, şahsımdan öğrenecektir.Elli binden fazla üyesi bulunan Fenerbahçe Spor Kulübü'nde başkanlık için birçok uygun adayın çıkması söz konusudur ve zamanı geldiğinde bu kişiler aday olarak çıkmalıdır. Çıkmıyorsa da bu üzücü bir durumdur" ifadelerini kullandı.