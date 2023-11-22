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Giriş Tarihi: 22.11.2023

Baroni’ye şok! Ailesi dolandırdı

Baroni’ye şok! Ailesi dolandırdı
2009-14 arası F.Bahçe forması giyen Cristian Baroni, ailesi tarafından dolandırıldı. Brezilyalı eski oyuncu, eski futbolcu olan kayınpederi Baroninho ile baldızı Natalia'ya vekalet verdi. Futbolcu adına imzalanması gereken belgeleri imzalayan ikili, sonrasında ise oyuncu adına kredi çekti, çekler verdi, havaleler yaptı. Toplamda 5.5 milyon dolarlık (158 milyon TL) harcama yapıldı. Baroni, dolandırıldığını ve bankalara borçlar kaldığını belirterek suç duyurusunda bulunurken şüpheli Natalia, bunu eski eşinin yapabileceğini söyledi. Mahkeme kararı ertelerken, Baroni ise peşlerini bırakmayacağını söyledi.

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Baroni’ye şok! Ailesi dolandırdı
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