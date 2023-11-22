Baroni’ye şok! Ailesi dolandırdı

2009-14 arası F.Bahçe forması giyen Cristian Baroni, ailesi tarafından dolandırıldı. Brezilyalı eski oyuncu, eski futbolcu olan kayınpederi Baroninho ile baldızı Natalia'ya vekalet verdi. Futbolcu adına imzalanması gereken belgeleri imzalayan ikili, sonrasında ise oyuncu adına kredi çekti, çekler verdi, havaleler yaptı. TBaroni, dolandırıldığını ve bankalara borçlar kaldığını belirterek suç duyurusunda bulunurken şüpheli Natalia, bunu eski eşinin yapabileceğini söyledi.