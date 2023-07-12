‘Baskı altında kendini geliştirir’

L'Equipe muhabiri Olives Cyril, Goal Türkiye'ye Djiku'yu şöyle anlattı: "Hava toplarında sağlam. Hızlı bir oyuncu değil. Bu yüzden savunmayı önde kuran bir takımda oynarken arkasındaki boşluklara dikkat etmesi gerekiyor. İngiltere'den Nottingham Forest ve İspanya'dan Villarreal'den teklif aldı. Villarreal 'Afrika Kupası'na gitmeme' şartı sundu. Hatta Strasbourg da sözleşmesini uzatmak istedi. Ancak Djiku, Fenerbahçe'yi seçti. Türkiye'de mutlaka başarılı olacağını düşünüyorum. Baskı altında kendisini daha da geliştirecektir."