Batshuayi kızardı Jesus çıldırdı

F.Bahçe ikinci yarının hemen başında 10 kişi kalırken teknik direktör Jorge Jesus küplere bindi. 45+4'te ilk sarı kartını gören Michy Batshuayi, 48'de ise bu kez Ziya'ya yaptığı müdahale sonrasında ikinci sarı karttan kırmızı kartla oyundan atıldı.Sonrasında ise Batshuayi'nin elini sıkan deneyimli teknik adam, Belçikalı futbolcunun gönlünü aldı.Batshuayi soyunma odasına giderken Jesus'un tepkisi ise bu kez maçın hakemi Hüseyin Göçek'e yöneldi. Saha çizgisine gelen ve Göçek'e VAR uyarısı yapan kurt hoca, ısrarla incelemede bulunması gerektiğini söyledi. Bu karar sosyal medyada ise F.Bahçe taraftarının büyük tepkisini çekti.MAÇIN ilk yarısında Sivasspor penaltı bekledi ancak karar o yönde değildi. Hava topunda Serdar Aziz'in kafasından seken top, kendi eline gelirken hakem Hüseyin Göçek pozisyonu devam ettirdi.Sivas cephesi ise penaltı isyanında bulundu.F.Bahçe Başkanı Ali Koç, arkadaşlarıyla futbol oynarken sakatlandı… Yapılan kontrollerin ardından, Başkan'ın ayak baş parmağının kırık olduğu tespit edildi. Koç, alçılı ayağıyla tribündeki yerini aldı.Kırmızı kart görüp takımını 50 dakika boyunca 10 kişi oynatan Michy Batshuayi, mücadelenin ardından bir açıklama yaptı. Belçikalı forvet sosyal medya hesabından, "Kardeşlerimi yarı yolda bıraktığım için üzgünüm. Galibiyet için verdikleri mücadeleden gurur duyuyorum" ifadelerini kullandı.