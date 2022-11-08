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Giriş Tarihi: 8.11.2022

Batshuayi kızardı Jesus çıldırdı

SUAT UMURHAN

45+4’te ilk sarıyı gören Batshuayi, ardından 48’de ikinci sarıdan atıldı. Jesus parmağı ile kafasını gösterip oyuncusuna kızarken sonrasında ise hakem Hüseyin Göçek’e öfkesini yöneltip, VAR incelemesi istedi

F.Bahçe ikinci yarının hemen başında 10 kişi kalırken teknik direktör Jorge Jesus küplere bindi. 45+4'te ilk sarı kartını gören Michy Batshuayi, 48'de ise bu kez Ziya'ya yaptığı müdahale sonrasında ikinci sarı karttan kırmızı kartla oyundan atıldı. Tam da F.Bahçe yedek kulübesinin önünde olan olay sonrasında ise Jesus, oyuncusuna tepki gösterip baş parmağı ile kendi kafasını işaret ederek sert çıktı. Sonrasında ise Batshuayi'nin elini sıkan deneyimli teknik adam, Belçikalı futbolcunun gönlünü aldı.

'BU KART ÇOK AĞIR'
Batshuayi soyunma odasına giderken Jesus'un tepkisi ise bu kez maçın hakemi Hüseyin Göçek'e yöneldi. Saha çizgisine gelen ve Göçek'e VAR uyarısı yapan kurt hoca, ısrarla incelemede bulunması gerektiğini söyledi. Bu karar sosyal medyada ise F.Bahçe taraftarının büyük tepkisini çekti. Pozisyonda sarı kartın ağır olduğu görüşü öne çıkarken, sarı-lacivertli taraftarlar Göçek'in maç boyu verdiği kararları yerden yere vurdu.

SİVAS PENALTI BEKLEDİ VAR 'DEVAM' DEDİ
MAÇIN ilk yarısında Sivasspor penaltı bekledi ancak karar o yönde değildi. Hava topunda Serdar Aziz'in kafasından seken top, kendi eline gelirken hakem Hüseyin Göçek pozisyonu devam ettirdi. Oyun durduğu anda VAR incelemesi devreye girerken, sonrasında ikinci kez devam kararı çıktı. Sivas cephesi ise penaltı isyanında bulundu.

KOÇ, TOP OYNARKEN AYAK PARMAĞINI KIRDI
F.Bahçe Başkanı Ali Koç, arkadaşlarıyla futbol oynarken sakatlandı… Yapılan kontrollerin ardından, Başkan'ın ayak baş parmağının kırık olduğu tespit edildi. Koç, alçılı ayağıyla tribündeki yerini aldı.

'YARI YOLDA BIRAKTIM'
Kırmızı kart görüp takımını 50 dakika boyunca 10 kişi oynatan Michy Batshuayi, mücadelenin ardından bir açıklama yaptı. Belçikalı forvet sosyal medya hesabından, "Kardeşlerimi yarı yolda bıraktığım için üzgünüm. Galibiyet için verdikleri mücadeleden gurur duyuyorum" ifadelerini kullandı.

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Batshuayi kızardı Jesus çıldırdı
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