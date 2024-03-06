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Giriş Tarihi: 6.3.2024

Batshuayi ve Fred 11’e

Batshuayi ve Fred 11’e

U.S Gilloise maçında İsmail Kartal, düzelen Fred’i 11’e alacak. Batshuayi de forma giyecek

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, U.S Gilloise maçında rotasyon yapmayacak. İdeal 11'i ile sahada olmak isteyen sarı-lacivertlilerde Fred de forma bekleyen futbolcular arasında yer alıyor. Ferdi Kadıoğlu, Livakovic, Tadic, Szymanski, Fred gibi isimlerin sahada olması beklenirken, Dzeko'nun yorgunluğuna göre sadece Michy Batshuayi kulübe yerine ilk 11'de başlayabilir. Belçikalı golcünün performansının özellikle kendi ülkesinin takımına çok daha üst seviyede olacağını düşünen Kartal, yıldız oyuncusunu bu mücadelede kullanarak bu hırsından da yararlanmanın peşinde.
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Batshuayi ve Fred 11’e
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