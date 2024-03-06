Batshuayi ve Fred 11’e

enerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, U.S Gilloise maçında rotasyon yapmayacak. İdeal 11'i ile sahada olmak isteyen sarı-lacivertlilerde Fred de forma bekleyen futbolcular arasında yer alıyor.gibi isimlerin sahada olması beklenirken,Belçikalı golcünün performansının özellikle kendi ülkesinin takımına çok daha üst seviyede olacağını düşünen Kartal, yıldız oyuncusunu bu mücadelede kullanarak bu hırsından da yararlanmanın peşinde.