Batsman ile çeyrek finale

Adını son 8'e yazdıran Kanarya, final hedefine bir adım daha yaklaştıMAXIM'IN penaltısına izin vermeyen F.Bahçe'nin kalecisi İrfan Can Eğribayat maç sonrası çarpıcı açıklamalar yaptı: "Hedefim var, gol yemiyorum. 10 maçta oynadım, 7'sinde kalemi gole kapadım. 2 penaltı oldu, 2'sini de kurtardım. Tribünde olsak da kulübede olsak da trip gibi bir durum olmaz."Fenerbahçe'de Batshuayi şov devam ediyor. Kupada bir önceki turda Adanaspor ağlarına tam 4 gol gönderen Belçikalı santrfor, dün de Gaziantep FK'ya karşı biri penaltıdan 2 kez fileleri buldu. Dün gollerini taklalar atarak kutlayan Batshuayi, taraftarları da coşturdu.Batshuayi maç sonrası, "Her zaman kendimi hazır tutuyorum, hocam bana şans verince de takımıma katkı sağlamak için elimden geleni yapıyorum" dedi.