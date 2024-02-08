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Giriş Tarihi: 8.2.2024

Batsman ile çeyrek finale

Batsman ile çeyrek finale

Süper Lig’in zirvesinde doludizgin giden sarı-lacivertliler, kupada da gaz kesmedi. Zorlu deplasmanda biri penaltıdan iki kez ağları sarsan Belçikalı yıldız, takımına turu getirdi

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GOL YEMEM, TRİP ATMAM!
MAXIM'IN penaltısına izin vermeyen F.Bahçe'nin kalecisi İrfan Can Eğribayat maç sonrası çarpıcı açıklamalar yaptı: "Hedefim var, gol yemiyorum. 10 maçta oynadım, 7'sinde kalemi gole kapadım. 2 penaltı oldu, 2'sini de kurtardım. Tribünde olsak da kulübede olsak da trip gibi bir durum olmaz."




FİLELERİ SARSTI, TAKLALARI ATTI
Fenerbahçe'de Batshuayi şov devam ediyor. Kupada bir önceki turda Adanaspor ağlarına tam 4 gol gönderen Belçikalı santrfor, dün de Gaziantep FK'ya karşı biri penaltıdan 2 kez fileleri buldu. Dün gollerini taklalar atarak kutlayan Batshuayi, taraftarları da coşturdu.

HER ZAMAN HAZIRIM
Batshuayi maç sonrası, "Her zaman kendimi hazır tutuyorum, hocam bana şans verince de takımıma katkı sağlamak için elimden geleni yapıyorum" dedi.
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Batsman ile çeyrek finale
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