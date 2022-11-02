Haberler Spor Haberleri Fenerbahçe Haberleri Bebek’ten geri vites
Giriş Tarihi: 2.11.2022

Bebek’ten geri vites

Bebek’ten geri vites

Hırvat hakem, 2016 yılında skandal kararlarıyla sarı-lacivertlilerin Avrupa Ligi’ne çeyrek finalde veda etmesine neden olmuştu. Atama sonrası F.Bahçe taraftarı sosyal medyada tepkisini ortaya koydu, Bebek affını istedi, UEFA görevi Marin Vidulin’e verdi

Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi B Grubu'nda, yarın Ukrayna'nın Dinamo Kiev takımıyla Polonya'da oynayacağı maça Hırvatistan Futbol Federasyonu'ndan Duje Strukan'ı atayan UEFA, dördüncü hakem olarak Ivan Bebek'e görev verdi. Bu görevlendirme kritik karşılaşma öncesi sarı-lacivertlilerden büyük tepki gördü. Sosyal medyada infial yaşandı. Ivan Bebek'in olaylar sonrası affını istediği iddia edildi. UEFA da kararından geri adım atıp, Bebek'in yerine Hırvat Marin Vidulin'in görev yapacağını açıklamak zorunda kaldı.

NE OLMUŞTU?
Ivan Bebek, 17 Mart 2016'da, UEFA Avrupa Ligi son 16 turu rövanşında Portekiz ekibi Braga ile oynanan mücadeleyi yönetmiş, 44. dakikada Fenerbahçe Teknik Direktörü Vitor Pereira'yı tribüne gönderirken, 66'da Mehmet Topal, 87'de Alper Potuk ve 90+5'te Volkan Şen'i kırmızı kartla oyun dışı bırakmıştı. Sahadan 4-1 yenik ayrılan Kanarya kupaya veda etmişti.

EN ÇOK OKUNANLAR

Fuat Avni'nin 14 yaş küçük sevgilisiyle ifşa mesajları kavgası
Yunanistan'ın Ege'deki iddialarına Türkiye'den sert yanıt: Misliyle karşılık verildi
SON DAKİKA | Başkan Erdoğan'dan uyuşturucu iftirası atan Kılıçdaroğlu'na tepki: Bu ne insafsızlık, bu ne vicdansızlık
Son dakika: Türk bayrağını yere fırlatmıştı! Zeydan Karalar hakkında suç duyurusu
KPSS TABAN PUANLARI 2022 TABLOSU: ÖSYM atama taban puanları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak, KPSS'de 60,65,70,75 puanla nereye atanılır?
SON DAKİKA: Bakan Nureddin Nebati'den Togg açıklaması! Kamu bankaları harekete geçiyor
Son dakika: Ünlü oyuncu Rıza Akın beyin kanaması geçirdi! Menderes Samancılar sosyal medyadan duyurdu
SON DAKİKA: TOKİ Sosyal Konut Projesi için teslim tarihi duyurusu! Bakan Kurum 'Söz verdik' diyerek açıkladı
Narkotik'ten Kılıçdaroğlu'nun iftiralarına yanıt: Hakkımızı helal etmiyoruz
İMAR AFFI BARIŞI SON DAKİKA 2022 HABERLERİ: İmar affı nedir, çıktı mı, ne zaman çıkacak, son durum ne?
ARKADAŞINA GÖNDER
Bebek’ten geri vites
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA