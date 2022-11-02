Bebek’ten geri vites

Hırvat hakem, 2016 yılında skandal kararlarıyla sarı-lacivertlilerin Avrupa Ligi’ne çeyrek finalde veda etmesine neden olmuştu. Atama sonrası F.Bahçe taraftarı sosyal medyada tepkisini ortaya koydu, Bebek affını istedi, UEFA görevi Marin Vidulin’e verdi
Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi B Grubu'nda, yarın Ukrayna'nın Dinamo Kiev takımıyla Polonya'da oynayacağı maça Hırvatistan FutbolFederasyonu'ndan Duje Strukan'ı atayan UEFA, dördüncü hakem olarak Ivan Bebek'e görev verdi. Bu görevlendirme kritik karşılaşma öncesi sarı-lacivertlilerden büyük tepki gördü. Sosyal medyada infial yaşandı. Ivan Bebek'in olaylarsonrası affını istediği iddia edildi. UEFA da kararından geri adım atıp, Bebek'in yerine Hırvat Marin Vidulin'in görev yapacağını açıklamak zorunda kaldı.
NE OLMUŞTU?
Ivan Bebek, 17 Mart 2016'da, UEFA Avrupa Ligi son 16 turu rövanşında Portekiz ekibi Braga ile oynanan mücadeleyi yönetmiş, 44. dakikada Fenerbahçe Teknik Direktörü Vitor Pereira'yı tribüne gönderirken, 66'da Mehmet Topal, 87'de Alper Potuk ve 90+5'te Volkan Şen'i kırmızı kartla oyun dışı bırakmıştı. Sahadan 4-1 yenik ayrılan Kanarya kupaya veda etmişti.