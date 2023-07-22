Becao rekor kırdı

Transfere hızlı bir giriş yapan Fenerbahçe, son olarak Becao'yu kadrosuna kattı. 8.3 milyon Euro(250 milyon TL) bonservis bedeli ile imza atan 27 yaşındaki oyuncu aynı zamanda Süper Lig tarihinin en pahalı defansı oldu. Becao'yu 8 milyon Euro ile 2017-18 sezonunda Galatasaray'da forma giyen Maicon takip ederken 3 ve 4. sırada ise yine sarı-lacivertlilerden Simon Kjaer(7.6 milyon Euro) ve DiegoLugano (7.5 milyon Euro) yer aldı. Geçtiğimiz sezon Galatasaray'ın şampiyonluğunda büyük bir pay sahibi olan başarılı stoper Nelsson ise 7 milyon Euro ile listede 5. sırada.