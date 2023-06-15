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Giriş Tarihi: 15.6.2023

Beraber F.Bahçe’ye gidelim

BERKAY TURAN
Beraber F.Bahçe’ye gidelim

Çizme basını, İtalyan hocanın Roma’da forma giyen Mısır asıllı İtalyan forvet El Shaarawy ile görüştüğü ve “Birlikte Fenerbahçe’ye gidelim” teklifinde bulunduğunu yazdı

Fenerbahçe, yeni teknik direktör arayışını sürdürürken, İtalyan Corriere dello Sport önemli bir iddia ortaya attı. Adana Demirspor'a veda eden ve adı sarı-lacivertli kulüple anılan Vincenzo Montella'nın, Roma'da forma giyen Mısırlı forvet El Shaarawy ile görüşüp 'Birlikte İstanbul'a gidelim' dediği öne sürüldü. Türkiye'deki 2 yıllık kariyerinin ardından hayalinin, futbolculuk döneminde formasını giydiği Roma'yı çalıştırmak olan Montella'nın, Jose Mourinho'nun bir yıl daha Çizme ekibinde kalacağını öğrendikten sonra gelen teklifleri değerlendirmeye başladığı da haberde yer aldı.



SERİE A'NIN FİRAVUNU EL SHAARAWY
İtalya'da sadece Salernitana'dan teklif alan Montella'nın kariyerinde beyaz sayfa açtığı Türkiye'de Fenerbahçe'ye sıcak baktığı belirtildi. Roma ile kontratı bu sezon sona eren Mısır asıllı İtalyan forvet El Shaarawy'nin de sarı-kırmızılı kulüpten gelen kontrat uzatma teklifini, İtalyan hocanın Fenerbahçe'yi önermesi üzerine askıya aldığı vurgulandı. Roma'da yıllık 3.5 milyon Euro kazanan 30 yaşındaki oyuncunun, Serie A'daki lakabı Mısır kökenli olduğu için firavun.

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