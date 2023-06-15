Beraber F.Bahçe’ye gidelim

enerbahçe, yeni teknik direktör arayışını sürdürürken, İtalyan Corriere dello Sport önemli bir iddia ortaya attı.Roma'da forma giyen Mısırlı forvet El Shaarawy ile görüşüp 'Birlikte İstanbul'a gidelim' dediği öne sürüldü.Jose Mourinho'nun bir yıl daha Çizme ekibinde kalacağını öğrendikten sonra gelen teklifleri değerlendirmeye başladığı da haberde yer aldı.Montella'nın kariyerindebeyaz sayfa açtığı Türkiye'de Fenerbahçe'yesıcak baktığı belirtildi.Roma'da yıllık 3.5milyon Euro kazanan 30 yaşındakioyuncunun,