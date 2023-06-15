Beraber F.Bahçe’ye gidelim

Çizme basını, İtalyan hocanın Roma’da forma giyen Mısır asıllı İtalyan forvet El Shaarawy ile görüştüğü ve “Birlikte Fenerbahçe’ye gidelim” teklifinde bulunduğunu yazdı
Fenerbahçe, yeni teknik direktör arayışını sürdürürken, İtalyan Corriere dello Sport önemli bir iddia ortaya attı. Adana Demirspor'aveda eden ve adı sarı-lacivertlikulüple anılan Vincenzo Montella'nın, Roma'da forma giyen Mısırlı forvet El Shaarawy ile görüşüp 'Birlikte İstanbul'a gidelim' dediği öne sürüldü. Türkiye'deki 2 yıllık kariyerinin ardındanhayalinin, futbolculuk döneminde formasını giydiğiRoma'yı çalıştırmak olan Montella'nın, Jose Mourinho'nun bir yıl daha Çizme ekibinde kalacağını öğrendikten sonra gelen teklifleri değerlendirmeye başladığı da haberde yer aldı.
SERİE A'NIN FİRAVUNU EL SHAARAWY
İtalya'da sadece Salernitana'danteklif alan Montella'nın kariyerindebeyaz sayfa açtığı Türkiye'de Fenerbahçe'yesıcak baktığı belirtildi. Romaile kontratı bu sezon sona erenMısır asıllı İtalyan forvet El Shaarawy'ninde sarı-kırmızılı kulüptengelen kontrat uzatma teklifini,İtalyan hocanın Fenerbahçe'yiönermesi üzerine askıya aldığıvurgulandı. Roma'da yıllık 3.5milyon Euro kazanan 30 yaşındakioyuncunun, Serie A'daki lakabı Mısırkökenli olduğu için firavun.