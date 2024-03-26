F.BAHÇE Başkan Vekili Erol Bilecik, 2 Nisan'da gerçekleşecek Olağanüstü Genel Kurul toplantısı ile ilgili konuştu. Bilecik, "Yaptığımız çağrının üç amacı var. Camia olarak kenetlenerek görüş alışverişi yapmak, son gelişmeleri sorgulamak ve genel kurulumuzdan yetkiyi almak. Sadece Trabzonspor maçına endeksli değil, adaletsizliğin en uç noktasını yaşıyoruz. Fenerbahçe oyunun içinde kalsın ama yarışmacı olmasın isteniyor. Hak yenen yerde Fenerbahçe'nin sesi yükselir. 2 Nisan'da tek ses olacağız. Bize yapılan haksızlıkları ne yarına bırakacağız ne de başkalarının yanına. Artık bıçak kemiğe dayandı" dedi.