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Giriş Tarihi: 19.5.2023

Bomba mesajlar!

Samet YÜKSEL
Bomba mesajlar!

“Şampiyonluk için asla pes etmeyeceğiz. Daha önce F.Bahçe iki kupada şansını ne zaman sonuna kadar sürdürdü bilmiyorum! F.Bahçe’ye gelirken taraftarımız beni çok istediği için gelmiştim. Devam etme konusunda karar vermedim”

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jesus her iki kulvarda da sonuna kadar devam edeceklerini söyledi. Geçtiğimiz hafta Giresun deplasmanında ortaya koydukları futbolun kendilerini de tatmin etmediğini ve çok üzgün olduklarını da vurgulayan Portekizli çalıştırıcı, camiaya da önemli mesajlar verdi: "Hedeflerimizden biri Türkiye Kupası ve şimdi amacımız Sivas'ı yenerek bu kulvarda finale yükselmek. Bitime 3 hafta kaldı. Daha önce Fenerbahçe iki kupada en son şansını ne zaman sonuna kadar sürdürdü bunu bilmiyorum."

2'DE 1 YAPARSAK KÖTÜ DEMEM
"Şampiyonluk için matematiksel olarak şansımız var, sonuna kadar gideceğiz. Buraya 2 kupa hedefiyle geldim. İkisini de kazanırsak sevinirim ama tek kupa beni tatmin etmez. Bizim için 2 turnuva da önemli. 2'de 1 yaparsak iyi de kötü de diyemem. İkisini de almamız için çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Henüz geleceğimle ilgili hiçbir karar vermedim. Kafamdaki konu takımın içinde olduğu durum. Çalışmalara devam ediyoruz. Başkanımızla konuşmuştuk, bu konuda ikimiz de sakiniz. Buraya gelirken taraftarlarımızın beni çok istediğini hissettiğim için gelmiştim. Taraftarlarımız sosyal medyada binlerce mesaj atmıştı. Bu konular zamanla çözülür."

İSTANBUL'DA KAYIP
TRABZONSPOR bu sezon İstanbul deplasmanında aradığını bulamadı. Karadeniz ekibi, İstanbul ekiplerine konuk olduğu son 4 maçta da sahadan yenilgi ile ayrılırken daha önce böyle kötü bir seriyi Aralık 2012 ile Ağustos 2013 arasında yaşamıştı.

'RAKİP ATTI BİZ ATAMADIK'
BORDO-mavililerde Marc Bartra maçın ardından kaçan fırsatlardan dert yandı. İlk yarıda F.Bahçe'nin daha iyi oynayan taraf olduğunu söyleyen İspanyol oyuncu, "İlk yarıda istediğimizi yapamadık. İyi mücadele ettik, 2 net pozisyonumuz vardı ama atamadık. 2. yarı daha iyi pres yaptık ama ikinci golü yedik. Rakip bulduğu pozisyonları attı ama biz atamadık" dedi.

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