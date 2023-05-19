Bomba mesajlar!

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jesus her iki kulvarda da sonuna kadar devam edeceklerini söyledi.ve çok üzgün olduklarını da vurgulayan Portekizli çalıştırıcı, camiaya da önemli mesajlar verdi: "Hedeflerimizden biri Türkiye Kupası ve şimdi amacımız Sivas'ı yenerek bu kulvarda finale yükselmek. Bitime 3 hafta kaldı. Daha önce Fenerbahçe iki kupada en son şansını ne zaman sonuna kadar sürdürdü bunu bilmiyorum.""Şampiyonluk için matematiksel olarak şansımız var, sonuna kadar gideceğiz. Buraya 2 kupa hedefiyle geldim. İkisini de kazanırsak sevinirim ama tek kupa beni tatmin etmez. Bizim için 2 turnuva da önemli.İkisini de almamız için çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Henüz geleceğimle ilgili hiçbir karar vermedim. Kafamdaki konu takımın içinde olduğu durum.TRABZONSPOR bu sezon İstanbul deplasmanında aradığını bulamadı. Karadeniz ekibi, İstanbul ekiplerine konuk olduğu son 4 maçta da sahadan yenilgi ile ayrılırken daha önce böyle kötü bir seriyi Aralık 2012 ile Ağustos 2013 arasında yaşamıştı.BORDO-mavililerde Marc Bartra maçın ardından kaçan fırsatlardan dert yandı. İlk yarıda F.Bahçe'nin daha iyi oynayan taraf olduğunu söyleyen İspanyol oyuncu, "İlk yarıda istediğimizi yapamadık. İyi mücadele ettik, 2 net pozisyonumuz vardı ama atamadık. 2. yarı daha iyi pres yaptık ama ikinci golü yedik. Rakip bulduğu pozisyonları attı ama biz atamadık" dedi.