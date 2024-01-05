Bonservisini alıp gelecek!

Fenerbahçe, stoper sıkıntısını çözmek için dört koldan çalışıyor. Atletico Madrid'in kapısını Çağlar Söyüncü için çalan ancak olumsuz yanıt alan sarı-lacivertlilere Stefan Savic önerildi.Fenerbahçe'nin kaptanı ile yaptığı görüşmeden olumlu ayrılan tecrübeli defans, Fenerbahçe yönetimine gelmeye sıcak olduğunu söylerken, bonservis sorununu da konuşup kendisinin çözeceğinin garantisini verdi.2015 yazında ise 12 milyon Euro bonservis bedeliyle Atletico Madrid'e geçmişti.SARI- lacivertli taraftarlar takımıyla buluşmak için sabırsızlanıyor. İstanbulspor ile pazar günüFenerbahçeli futbolseverler, sosyal medyadançağrısı yaptı.FENERBAHÇE, yeni bir defans oyuncusu için pazarlıklarını sürdürürken,Rodrigo Becao da ilk kez sahada çalıştı. 9 Kasım'da Almanya'nın Münih kentinde ameliyat edilen Brezilyalı futbolcu, bireysel programı dahilinde saha antrenmanlarına başladı.