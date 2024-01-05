Haberler Spor Haberleri Fenerbahçe Haberleri Bonservisini alıp gelecek!
Giriş Tarihi: 5.1.2024

Bonservisini alıp gelecek!

Samet YÜKSEL
Bonservisini alıp gelecek!

Sarı-lacivertliler, İspanyol ekibi Atletico Madrid’le sözleşmesinin bitmesine 6 ay kalan Karadağlı stoper için bonservis ödemek istemiyor

Fenerbahçe, stoper sıkıntısını çözmek için dört koldan çalışıyor. Atletico Madrid'in kapısını Çağlar Söyüncü için çalan ancak olumsuz yanıt alan sarı-lacivertlilere Stefan Savic önerildi. İspanyol kulübü ile sözleşmesinin bitmesine 6 ay kalan 32 yaşındaki Karadağlı oyuncuyu ikna etmek Dzeko'ya düştü. Fenerbahçe'nin kaptanı ile yaptığı görüşmeden olumlu ayrılan tecrübeli defans, Fenerbahçe yönetimine gelmeye sıcak olduğunu söylerken, bonservis sorununu da konuşup kendisinin çözeceğinin garantisini verdi. 2011 yazında Partizan'dan Manchester City'e 12 milyon Euro'ya transfer olan Savic, 1 yıl sonra sonra bedelsiz olarak Fiorentina'ya gitmiş, 2015 yazında ise 12 milyon Euro bonservis bedeliyle Atletico Madrid'e geçmişti.

21 BİN YETMEDİ 80 BİN OLSUN
SARI- lacivertli taraftarlar takımıyla buluşmak için sabırsızlanıyor. İstanbulspor ile pazar günü Olimpiyat Stadı'nda oynanacak karşılaşma için satışa çıkan 21 bin 480 deplasman biletinin tamamını çıktığı gibi bitiren Fenerbahçeli futbolseverler, sosyal medyadan "80 bin bilet istiyoruz. Siz para kazanın biz aşkımızla buluşalım" çağrısı yaptı.

BECAO SAHAYA İNDİ
FENERBAHÇE, yeni bir defans oyuncusu için pazarlıklarını sürdürürken, Süper Lig'in 10. haftasında 29 Ekim 2023'te oynanan Pendikspor maçında sakatlanan Rodrigo Becao da ilk kez sahada çalıştı. 9 Kasım'da Almanya'nın Münih kentinde ameliyat edilen Brezilyalı futbolcu, bireysel programı dahilinde saha antrenmanlarına başladı.

EN ÇOK OKUNANLAR

Başkan Erdoğan duyurdu! İBB adayını pazar günü açıklayacağız
Reflüyü tamamen bitiren yöntem! Tek yapmanız gereken 10 dakika boyunca...
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
CHP Denizli’de 'Büyükşehir adaylığı' kaosu
Pıhtı atma salgını mı var?
İYİ Parti'de sular durulmuyor! Partiden istifa edip AK Parti'ye katıldılar
Pedofili skandalıyla da gündeme gelen Ekşi Sözlük'e bir erişim engeli daha!
Nereden nereye
Son dakika: Usta oyuncu Ayla Algan hayatını kaybetti
Son dakika: Ömer Çelik duyurdu! AK Parti adayları ne zaman açıklanacak?
ARKADAŞINA GÖNDER
Bonservisini alıp gelecek!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA