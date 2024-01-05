Bonservisini alıp gelecek!

Sarı-lacivertliler, İspanyol ekibi Atletico Madrid’le sözleşmesinin bitmesine 6 ay kalan Karadağlı stoper için bonservis ödemek istemiyor
Fenerbahçe, stoper sıkıntısını çözmek için dört koldan çalışıyor. Atletico Madrid'in kapısını Çağlar Söyüncü için çalan ancak olumsuz yanıt alan sarı-lacivertlilere Stefan Savic önerildi. İspanyol kulübü ilesözleşmesinin bitmesine 6 aykalan 32 yaşındakiKaradağlı oyuncuyuikna etmekDzeko'ya düştü. Fenerbahçe'nin kaptanı ile yaptığı görüşmeden olumlu ayrılan tecrübeli defans, Fenerbahçe yönetimine gelmeye sıcak olduğunu söylerken, bonservis sorununu da konuşup kendisinin çözeceğinin garantisini verdi. 2011 yazındaPartizan'dan ManchesterCity'e 12 milyon Euro'ya transferolan Savic, 1 yıl sonra sonrabedelsiz olarak Fiorentina'yagitmiş, 2015 yazında ise 12 milyon Euro bonservis bedeliyle Atletico Madrid'e geçmişti.
21 BİN YETMEDİ 80 BİN OLSUN
SARI- lacivertli taraftarlar takımıyla buluşmak için sabırsızlanıyor. İstanbulspor ile pazar günü Olimpiyat Stadı'nda oynanacakkarşılaşma için satışa çıkan 21 bin 480 deplasmanbiletinin tamamını çıktığı gibi bitiren Fenerbahçeli futbolseverler, sosyal medyadan "80 bin bilet istiyoruz. Siz para kazanınbiz aşkımızla buluşalım" çağrısı yaptı.
BECAO SAHAYA İNDİ
FENERBAHÇE, yeni bir defans oyuncusu için pazarlıklarını sürdürürken, Süper Lig'in10. haftasında 29 Ekim 2023'te oynananPendikspor maçında sakatlanan Rodrigo Becao da ilk kez sahada çalıştı. 9 Kasım'da Almanya'nın Münih kentinde ameliyat edilen Brezilyalı futbolcu, bireysel programı dahilinde saha antrenmanlarına başladı.