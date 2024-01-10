Bonucci Fenerbahçe’de

Fenerbahçe, resmi olarak yarın başlayacak olan ara transfer döneminin ilk takviyesini gerçekleştirdi... Stoper bölgesindeki eksiği tamamlamak için uzun süredir çalışan sarı-lacivertli yönetim, listenin ilk sırasında yer alan Leonardo Bonucci'yi sonunda ikna etmeyi başardı.Düzenli forma giyeceği bir ekipte kendini gösterip İtalya ile yazın EURO 2024'te olmayı planlayan tecrübeli savunmacı, Türkiye'de yeni bir başlangıç yapma düşüncesinde.Teknik direktör İsmail Kartal'ın alınması için ısrarcı olduğu başarılı futbolcunun kontratının 6 aylık olacağı öğrenildi.