Bonucci Fenerbahçe’de

Sarı-lacivertli kulübün uzun uğraşlar sonunda ikna ettiği İtalyan stoper, bugün İstanbul’a geliyor. 6 aylık sözleşme imzalayacak olan 36 yaşındaki efsane, hemen takıma katılacak
Fenerbahçe, resmi olarak yarın başlayacak olan ara transfer döneminin ilk takviyesini gerçekleştirdi... Stoper bölgesindeki eksiği tamamlamak için uzun süredir çalışan sarı-lacivertli yönetim, listenin ilk sırasında yer alan Leonardo Bonucci'yi sonunda ikna etmeyi başardı. UnionBerlin'de mutlu olmayan veönceliği İtalya olmasına rağmenSerie A'dan istediği tekliflerialamayan 36 yaşındaki yıldız,Kanarya'nın önerisini kabuletti. Düzenli forma giyeceği bir ekipte kendini gösterip İtalya ile yazın EURO 2024'te olmayı planlayan tecrübeli savunmacı, Türkiye'de yeni bir başlangıç yapma düşüncesinde. Bugünİstanbul'a gelecek olan Bonucci,yarın sözleşmeyi imzalayarakhemen takıma katılacak. Teknik direktör İsmail Kartal'ın alınması için ısrarcı olduğu başarılı futbolcunun kontratının 6 aylık olacağı öğrenildi.