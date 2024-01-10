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Giriş Tarihi: 10.1.2024

Bonucci Fenerbahçe’de

ÇAĞDAŞ HALICI
Bonucci Fenerbahçe’de

Sarı-lacivertli kulübün uzun uğraşlar sonunda ikna ettiği İtalyan stoper, bugün İstanbul’a geliyor. 6 aylık sözleşme imzalayacak olan 36 yaşındaki efsane, hemen takıma katılacak

Fenerbahçe, resmi olarak yarın başlayacak olan ara transfer döneminin ilk takviyesini gerçekleştirdi... Stoper bölgesindeki eksiği tamamlamak için uzun süredir çalışan sarı-lacivertli yönetim, listenin ilk sırasında yer alan Leonardo Bonucci'yi sonunda ikna etmeyi başardı. Union Berlin'de mutlu olmayan ve önceliği İtalya olmasına rağmen Serie A'dan istediği teklifleri alamayan 36 yaşındaki yıldız, Kanarya'nın önerisini kabul etti. Düzenli forma giyeceği bir ekipte kendini gösterip İtalya ile yazın EURO 2024'te olmayı planlayan tecrübeli savunmacı, Türkiye'de yeni bir başlangıç yapma düşüncesinde. Bugün İstanbul'a gelecek olan Bonucci, yarın sözleşmeyi imzalayarak hemen takıma katılacak. Teknik direktör İsmail Kartal'ın alınması için ısrarcı olduğu başarılı futbolcunun kontratının 6 aylık olacağı öğrenildi.

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Bonucci Fenerbahçe’de
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