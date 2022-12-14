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Giriş Tarihi: 14.12.2022

Brezilya sezon sonunu beklemez!

Samet YÜKSEL
Brezilya sezon sonunu beklemez!

Portekizli hocayı Flamengo döneminden yakından tanıyan Diogo Dantas “Milli takım ona göre değil” derken, Francisco Rodrigues, “Brezilya sezon sonuna kadar Jesus’u beklemez” yorumu yaptı

Brezilya'nın Dünya Kupası'na çeyrek finalde vedası ve Tite'nin istifası, gözleri yeni hocaya çevirdi. Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus'un adı da adaylar arasında telaffuz edilmeye başladı. SABAH SPOR, gündemi yakından takip eden biri Brezilyalı diğeri Portekizli iki gazeteciye bu konuyu sordu. İşte yapılan o yorumlar:

DİOGO DANTAS: BREZİLYA'DA DEVRİM YAPTI
JORGE Jesus çok büyük bir teknik adam. Oynattığı hücum futbolu ile Flamengo döneminde devrim yaptı. Ama Brezilya Milli Takımı'nı çalıştırmak hiç kolay değil. Federasyon, vatandaşı olan bir isme öncelik veriyor. Brezilya'yı daha önce yabancı bir teknik adam hiç çalıştırmadı. Abel Ferreira ve Fernando Diniz, Brezilya Milli Takımı için en büyük iki aday. Zaten milli takım Jesus'a göre değil. O her hafta hatta haftada 2 maç oynamak isteyen bir teknik adam.

FRANCİSCO RODRİGUES: BAŞARISI ORTADA
JESUS'UN Fenerbahçe ile sadece sezon sonuna kadar sözleşmesi bulunuyor. Brezilya Futbol Federasyonu onu bekleyebilir mi? Göreceğiz. Ve tabii ki Brezilya Milli Takımı'nda başarılı olabilir, Jesus'un kalitesini hepimiz biliyoruz. Jesus, Şampiyonlar Ligi'ni kazanmak istemesiyle tanınır. Bu fırsat uzakta gibi görünüyorken bir sonraki hamlesi milli takım olabilir. Flamengo'da elde ettiği başarı ile bu engeli yıktı geçti. Ondan sonra birçok Portekizli antrenör Brezilya'nın en iyi takımlarına gitti. Brezilya 20 yıldır Dünya Kupası'nı kazanamadı. Bir sonraki Dünya Kupası'nda 24 yıl olacak. Jesus'un Portekizce konuşması ve adaptasyon sorunu olmaması artısı.

İNLER: ARDA GÜLER NAPOLİ'YE GİTMELİ
ADANA Demirspor'un tecrübeli orta saha oyuncusu Gökhan İnler, ismi Napoli ile anılan Fenerbahçe'nin genç oyuncusu Arda Güler'e tavsiyede bulundu. 2011-2014 yılları arasında İtalyan ekibinin formasını giyen 38 yaşındaki futbolcu, "Napoli'deki arkadaşlarımla hâlâ görüşüyorum. Şehrin ve halkın şampiyonluğa ihtiyacı var. Bence bu sene o sene. Arda Güler ile ilgili ise ben olsam hemen kabul ederdim. Çünkü Napoli önemli ve iyi bir camia. Görüyorsunuz bir çok genç bu sene orada oynuyor. Sadece Arda için konuşmuyorum, Türkiye'deki gençlerin önünü açmak lazım. Böyle şanslar gelirse bence değerlendirsinler" dedi.

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Brezilya sezon sonunu beklemez!
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