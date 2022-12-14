Brezilya sezon sonunu beklemez!

Brezilya'nın Dünya Kupası'na çeyrek finalde vedası ve Tite'nin istifası, gözleri yeni hocaya çevirdi. Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus'un adı da adaylar arasında telaffuz edilmeye başladı., gündemi yakından takip edenJORGE Jesus çok büyük bir teknik adam. Oynattığı hücum futbolu ile Flamengo döneminde devrim yaptı. AmaBrezilya'yı daha önce yabancı bir teknik adam hiç çalıştırmadı. Abel Ferreira ve Fernando Diniz, Brezilya Milli Takımı için en büyük iki aday.JESUS'UN Fenerbahçe ile sadece sezon sonuna kadar sözleşmesi bulunuyor. Brezilya Futbol Federasyonu onu bekleyebilir mi? Göreceğiz. Ve tabii ki Brezilya Milli Takımı'nda başarılı olabilir, Jesus'un kalitesini hepimiz biliyoruz.Flamengo'da elde ettiği başarı ile bu engeli yıktı geçti. Ondan sonra birçok Portekizli antrenör Brezilya'nın en iyi takımlarına gitti.Jesus'un Portekizce konuşması ve adaptasyon sorunu olmaması artısı.ADANADemirspor'un tecrübeli orta saha oyuncusu Gökhan İnler, ismi Napoli ile anılan Fenerbahçe'nin genç oyuncusu Arda Güler'e tavsiyede bulundu. 2011-2014 yılları arasında İtalyan ekibinin formasını giyen 38 yaşındaki futbolcu, "Napoli'deki arkadaşlarımla hâlâ görüşüyorum. Şehrin ve halkın şampiyonluğa ihtiyacı var. Bence bu sene o sene. Arda Güler ile ilgili ise ben olsam hemen kabul ederdim. Çünkü Napoli önemli ve iyi bir camia. Görüyorsunuz bir çok genç bu sene orada oynuyor. Sadece Arda için konuşmuyorum, Türkiye'deki gençlerin önünü açmak lazım. Böyle şanslar gelirse bence değerlendirsinler" dedi.