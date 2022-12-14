Brezilya sezon sonunu beklemez!

Portekizli hocayı Flamengo döneminden yakından tanıyan Diogo Dantas “Milli takım ona göre değil” derken, Francisco Rodrigues, “Brezilya sezon sonuna kadar Jesus’u beklemez” yorumu yaptı
Brezilya'nın Dünya Kupası'na çeyrek finalde vedası ve Tite'nin istifası, gözleri yeni hocaya çevirdi. Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus'un adı da adaylar arasında telaffuz edilmeye başladı. SABAH SPOR, gündemi yakından takip eden biri Brezilyalı diğeri Portekizliiki gazeteciye bu konuyu sordu.İşte yapılan o yorumlar:
DİOGO DANTAS: BREZİLYA'DA DEVRİM YAPTI
JORGE Jesus çok büyük bir teknik adam. Oynattığı hücum futbolu ile Flamengo döneminde devrim yaptı. Ama BrezilyaMilli Takımı'nı çalıştırmak hiç kolaydeğil. Federasyon, vatandaşı olan birisme öncelik veriyor. Brezilya'yı daha önce yabancı bir teknik adam hiç çalıştırmadı. Abel Ferreira ve Fernando Diniz, Brezilya Milli Takımı için en büyük iki aday. Zaten milli takımJesus'a göre değil. O her hafta hatta haftada 2 maçoynamak isteyen bir teknik adam.
FRANCİSCO RODRİGUES: BAŞARISI ORTADA
JESUS'UN Fenerbahçe ile sadece sezon sonuna kadar sözleşmesi bulunuyor. Brezilya Futbol Federasyonu onu bekleyebilir mi? Göreceğiz. Ve tabii ki Brezilya Milli Takımı'nda başarılı olabilir, Jesus'un kalitesini hepimiz biliyoruz. Jesus, Şampiyonlar Ligi'nikazanmak istemesiyle tanınır. Bu fırsat uzaktagibi görünüyorken bir sonraki hamlesi milli takımolabilir. Flamengo'da elde ettiği başarı ile bu engeli yıktı geçti. Ondan sonra birçok Portekizli antrenör Brezilya'nın en iyi takımlarına gitti. Brezilya20 yıldır Dünya Kupası'nı kazanamadı. Bir sonrakiDünya Kupası'nda 24 yıl olacak. Jesus'un Portekizce konuşması ve adaptasyon sorunu olmaması artısı.
İNLER: ARDA GÜLER NAPOLİ'YE GİTMELİ
ADANADemirspor'un tecrübeli orta saha oyuncusu Gökhan İnler, ismi Napoli ile anılan Fenerbahçe'nin genç oyuncusu Arda Güler'e tavsiyede bulundu. 2011-2014 yılları arasında İtalyan ekibinin formasını giyen 38 yaşındaki futbolcu, "Napoli'deki arkadaşlarımla hâlâ görüşüyorum. Şehrin ve halkın şampiyonluğa ihtiyacı var. Bence bu sene o sene. Arda Güler ile ilgili ise ben olsam hemen kabul ederdim. Çünkü Napoli önemli ve iyi bir camia. Görüyorsunuz bir çok genç bu sene orada oynuyor. Sadece Arda için konuşmuyorum, Türkiye'deki gençlerin önünü açmak lazım. Böyle şanslar gelirse bence değerlendirsinler" dedi.