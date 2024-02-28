‘Bu hepimize ders oldu nedenini irdeleyeceğiz’

F.Bahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, hiç beklemedikleri bir oyunla kaybettiklerini söyledi. Maçtan sonra oyuncularıyla toplantı yaptığını belirten Kartal, "Nedenlerini irdeleyeceğiz. Bu hepimize ders oldu" dedi. G.Saray- Antalya maçıyla ilgili "Bütün Türkiye neler olduğunu biliyor"
diyen 62 yaşındaki hoca, "Hatay maçıyla F.Bahçe'nin nasıl futbol oynadığını herkes görecek. Allah'ın izniyle sezon sonu %100 şampiyon olacağız" ifadelerini kullandı.
FATURA KARTAL'A
Fenerbahçe
kupaya veda etti, sosyal medyada gündemin ilk sırasına teknik direktör İsmail Kartal oturdu. Taraftarlar, oyuncu tercihleri ve oynattığı futbol nedeniyle tecrübeli hocayı topa tuttu. "Oynattığı oyun yanlış, 11 yanlış", "Kenarda oturup Dzeko'ya bıraksa daha iyi", "Krunic ve Zajc'ı da alıp Samandıra'yı terk etmeli!"
yorumları en dikkat çekici olanlardı.