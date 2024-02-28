‘Bu hepimize ders oldu nedenini irdeleyeceğiz’

F.Bahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, hiç beklemedikleri bir oyunla kaybettiklerini söyledi. Maçtan sonra oyuncularıyla toplantı yaptığını belirten Kartal, "Nedenlerini irdeleyeceğiz. Bu hepimize ders oldu" dedi. G.Saray- Antalya maçıyla ilgilidiyen 62 yaşındaki hoca, "Hatay maçıyla F.Bahçe'nin nasıl futbol oynadığını herkes görecek. Allah'ın izniyle sezon sonu %100 şampiyon olacağız" ifadelerini kullandı.kupaya veda etti, sosyal medyada gündemin ilk sırasına teknik direktör İsmail Kartal oturdu. Taraftarlar, oyuncu tercihleri ve oynattığı futbol nedeniyle tecrübeli hocayı topa tuttu.yorumları en dikkat çekici olanlardı.