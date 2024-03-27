‘Bu sezonu da dizayn ediyorlar’

yöneticisi Can Gebetaş, MHK eğitim toplantısının görüntülerinin sızdırılmasıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Gebetaş, "Bu içerik, sezonlardır son bulmayan, yıllardır anlatmaya çalıştığımız adaletsizliğin ve bu sezon yaşanan akıl almaz olayların bir fotoğrafı niteliğindedir" derken şöyle devam etti: "Hakemler etki ve baskı ileHaykırarak kaç sezondur anlatmaya çalıştığımız zihniyet, keyfi bir şekilde bu sezonu da dizayn etmeye devam etmektedir. Sezon boyunca bu ve buna benzer yapılan tüm toplantı kayıtlarının yayınlanmasını istediğimizi kamuoyunun bilgisine sunuyoruz."