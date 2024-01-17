Buyrun şölene

F.Bahçe, Ziraat Türkiye Kupası'nda ilk sınavında Trendyol 1. Lig ekibi Adanaspor'u Kadıköy'de konuk edecek.Bu nedenle yeni transferlerden Leonardo Bonucci'nin ilk 11'de yer almasına kesin gözüyle bakılıyor.Bir diğer yeni transfer Rade Krunic de Adanaspor'a karşı görev bekliyor.Ayrıca, İrfan Can'ın yerine Cengiz, Tadic'in yerine King, Dzeko'nun yerine de Batshuayi'nin 11'de olacağı kaydedildi.