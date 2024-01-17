Buyrun şölene

Türkiye Kupası 5. turunda Adanaspor’u ağırlayacak olan sarı-lacivertlilerde Rade Krunic ve Leonardo Bonucci’nin ilk 11’de sahaya çıkması bekleniyor
F.Bahçe, Ziraat Türkiye Kupası'nda ilk sınavında Trendyol 1. Lig ekibi Adanaspor'u Kadıköy'de konuk edecek. Stoper mevkiindeki eksikleri ile dikkat çekenKanarya'da Serdar Aziz ve Becao sakatlıları nedeniyleyok. Djiku da Afrika Uluslar Kupası'nda olduğu için formagiyemeyecek. Bu nedenle yeni transferlerden Leonardo Bonucci'nin ilk 11'de yer almasına kesin gözüyle bakılıyor.
DÖRT İSİM KULÜBEYE ÇEKİLECEK
Bir diğer yeni transfer Rade Krunic de Adanaspor'a karşı görev bekliyor. İsmailKartal'ın Fred'i dinlendirmek istediği,yerine ise 30 yaşındaki BosnaHersekli futbolcuyu sahaya sürmeyiplanladığı öğrenildi. Ayrıca, İrfan Can'ın yerine Cengiz, Tadic'in yerine King, Dzeko'nun yerine de Batshuayi'nin 11'de olacağı kaydedildi.