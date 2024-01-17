Buyrun şölene

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Giriş Tarihi: 17.1.2024

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Türkiye Kupası 5. turunda Adanaspor’u ağırlayacak olan sarı-lacivertlilerde Rade Krunic ve Leonardo Bonucci’nin ilk 11’de sahaya çıkması bekleniyor

F.Bahçe, Ziraat Türkiye Kupası'nda ilk sınavında Trendyol 1. Lig ekibi Adanaspor'u Kadıköy'de konuk edecek. Stoper mevkiindeki eksikleri ile dikkat çeken Kanarya'da Serdar Aziz ve Becao sakatlıları nedeniyle yok. Djiku da Afrika Uluslar Kupası'nda olduğu için forma giyemeyecek. Bu nedenle yeni transferlerden Leonardo Bonucci'nin ilk 11'de yer almasına kesin gözüyle bakılıyor.



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Bir diğer yeni transfer Rade Krunic de Adanaspor'a karşı görev bekliyor. İsmail Kartal'ın Fred'i dinlendirmek istediği, yerine ise 30 yaşındaki Bosna Hersekli futbolcuyu sahaya sürmeyi planladığı öğrenildi. Ayrıca, İrfan Can'ın yerine Cengiz, Tadic'in yerine King, Dzeko'nun yerine de Batshuayi'nin 11'de olacağı kaydedildi.

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