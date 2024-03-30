Büyük camiaların tepkisi büyük olur

BÜYÜK CAMİALARIN TEPKİSİ BÜYÜK OLUR



SELİM SOYDAN: "Haklı olduğun davada hakkını araman lazım. Başkan Koç istediği yetkiyi 2 Nisan'da alır. Ama onu nasıl kullanacağı önemli. En büyük camiasın. Senin tepkinin şiddetli olması lazım."



F.Bahçe ve Milli Takımlar eski yöneticisi Selim Soydan, sarılacivertli camiada son yaşananları SABAH SPOR'a değerlendirdi. Soydan, "Yönetim bu kararı almaya mecbur bırakıldı. TFF, Ali Bey'e verdiği sözleri tutmadı. Birincisi; ben bir kurul kuracağım, senin şampiyonluklarını araştıracak dedi, yapmadı. İkincisi hakemler… Her Çarşamba-Perşembe toplanıyor MHK Başkanı Ahmet İbanoğlu ve başkan Mehmet Büyükekşi ile... İbanoğlu gidip hakemlere, 'Eğer yabancı hakem getirirlerse Türk hakemliği biter. Onun için çok dikkat edelim. Bu işler böyle devam etsin' diyor. Bu ne demektir, dediklerimi yapın.. F.Bahçe bunlara cevap vermez, hamle yapmazsa aleyhine olur" ifadesini kullandı ve şöyle devam etti:









BENİM ÇÖZÜMÜM, EN ŞİDDETLİSİ NEYSE O YAPILMALI

"Çünkü haklı. Haklı olduğun davada hakkını araman lazım. Başkan Ali Koç istediği yetkiyi 2 Nisan'da alır. Ama onu nasıl kullanacağı önemli. Fenerbahçe kulübünün karşısında büyük bir grup var. Bunun ziyanını Fenerbahçe camiası çekiyor. Fenerbahçe çok büyük bir haksızlığa uğruyor. Kandırılıyor. Yalan söyleniyor. Hiçbir şey doğru çıkmıyor sen hâlâ mücadele ediyorsun. Benim çözümüm en şiddetlisi neyse o olsun."



KOÇ ÖNÜMÜZDEKİ KONGREDE BAŞKANLIĞA ADAY OLMALI

"Sen büyük camiasın. Senin tepkinin şiddetli olması lazım. Gereken neyse o yapılmalı. Bu da Ali Koç olduğu sürece olur. Koç kalırsa zaten kimse aday olmayacağını söylüyor. Fenerbahçe'nin eline bir fırsat geçti. Bu fırsatı da Ali Bey'le kazanabiliriz. Böyle bir karar alınırsa ondan sonra kimse yürütemez bunu. Seçime de girmesi ve devam etmesi gerekiyor. Bu adam (Ali Koç) beni bu kulüpten atmak istedi ama haklı olduğu yerde de haklılığını söylerim. Bu konuda haklı."

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F.BAHÇE DÜŞSE NE DEĞİŞECEK!



ABDULLAH KİĞILI: "Fenerbahçe düşerse ne değişecek ki. Aynı federasyon, aynı Tahkim, aynı MHK orada da olacak. Düşme lafını ağzımıza almıyoruz. Yönetim kendi içinde doğru karar verecektir."



Fenerbahçe ve TFF eski yöneticisi Abdullah Kiğılı, SABAH SPOR'A gündemi değerlendirdi. Kiğılı, "Güzel bir iftarda bir araya geldik. Her şey çok olumlu ve güzeldi. Ali Koç yaptığı organizasyonlarla herkesi dinliyor, herkesin fikrini aldı. Ancak biz düşme lafını değil aklımızdan geçirmek, ağzımıza bile almıyoruz. Soruyorum size, Fenerbahçe'nin düşmesi kimin işine yarayacak. Düşerse ne olacak ki! Bir alt ligi de yine aynı federasyon, aynı Tahkim, aynı MHK yönetiyor. Orada da değişen bir şey olmayacak. Düşmeyi ağzımıza bile almıyoruz ama bunun karşılığında bir yaptırım yapılmasını bekliyoruz. Ne gibi kararlar olabilir, o yetkiyi yönetim kuruluna bırakıyoruz. Onlar gerekli tedbirleri alacaktır. Kendi içinde en doğru kararı vereceklerdir. Biz bu noktada yönetim kuruluna güveniyoruz" diye konuştu.







MÜHİM OLAN ZORU BAŞARMAK, SABIR LAZIM

Abdullah Kiğılı'ya hem eski başkan Aziz Yıldırım'ın güçlü ve sert bir karakter olduğunu hem de Ali Koç'un aynı çizgide yer aldığını belirtip, iki başkanı barıştırma planını da sorduk. İşinin kolay olmayacak gibi göründüğünü, kendisinin ne gibi adımlar atacağını da sorduk. Yanıtı şöyle oldu: "Ben buna canı gönülden inanıyorum. Zaten yaşanan sürecin en doğru kısmı bu olacak. İki başkanın barışması. Karşılıklı bir yerde onları buluşturacağım. Mühim olan zoru başarmaktır. Sabır lazım. Ben bu konuda çok olumlu düşünüyorum. Sonu güzel olacak. Fenerbahçe camiasının bu iki başkanın güç birliğine ihtiyacı var. Hepimiz Fenerbahçe için varız."