Büyük isyan!

Zorlu Sivasspor deplasmanında iki puanı çimlere gömen Fenerbahçe'de taraftarlar, hem yönetime hem de teknik direktör İsmail Kartal'a büyük tepki gösterdi. Eleştirilerin hedefindeki başkan Ali Koç için "Önce takım Türkiye Kupası'ndan elendi. Sonra Süper Kupa'yı Galatasaray'a ellerinle teslim ettin. Avrupa'ya havlu attın.şeklinde yorumlar yapıldı. Teknik direktör İsmail Kartal'a da yaptığı değişiklikler nedeniyle büyük öfke vardı.Tecrübeli hocaya, "Sonumuzu getirdin, hiçbir zaman bu takıma yeteri kadar güvenmedin" ifadeleriyle sitem eden taraftarların odağında ise 90+12'de yapılan değişiklik vardı.dikkat çekti. "Süper Kupa gitti, Konferans Ligi gitti, Süper Lig de gidiyor, Ali Koç ve İsmail Kartal bunun başsorumlularıdır" mesajı en çok paylaşılan ifadeler oldu.Maçta64 dakika sahada kalan Tadic, beklenen performansı sergileyemedi. 41 kez topla buluşan ve 31 pasında 25 isabet kaydeden Sırp sol kanat oyuncusu, 2 ortasında isabet sağlayamazken 1 uzun topunda da adresi tutturamadı. 35 yaşındaki futbolcu ayrıca hiç ikili mücadeleye girmediSivasspor Teknik Direktörü Bülent Uygun, sosyal medyadan linçlendiklerini söyleyip şu ifadeleri kullandı: "Önce bir aynaya baksınlar. Ülkede artık sevgi, saygı kalmadı. Sosyal medyadan anamıza küfür edenlere diyecek söz yok. Nasıl saygıyı kaybettik inanamıyorum. İftiralar atılıyor. Biz Sivaslılar, Yiğidolar aslan gibi duruyoruz. Sosyal medyadan bizi linçleyenlere tazminat davası açacağız."SİVASSPOR'UN Arnavut forveti Rey Manaj, Fenerbahçe'yi de boş geçmedi. 27 yaşındaki futbolcu, bu sezon ligdeki 17'nci golünü filelere gönderirken kırmızı-beyazlı formayla bir Süper Lig sezonundaki en yüksek sayının sahibi olan Aatif Chahechouhe'nun rekorunu egale etti. Manaj daha önce Beşiktaş ve Trabzonspor ağlarını da havalandırmıştı.