Haberler Spor Haberleri Fenerbahçe Haberleri Çağlar’dan iyi haber
Giriş Tarihi: 2.4.2024

Çağlar’dan iyi haber

Çağlar’dan iyi haber
Ligde en son 2-0 kazanılan Hatay maçında forma giyen ve sakatlığı nedeniyle takımdan uzak kalan Çağlar Söyüncü'den iyi haber geldi. Dün takımla çalışmalara başlayan milli oyuncu, çift kale maçta da ter döktü. 27 yaşındaki futbolcunun durumuna göre A.Demirspor karşılaşmasında sahada olma ihtimali de var.

Yıldızların son sezonu için kritik karar
F.BAHÇE camiası, bugün yapılacak olağanüstü genel kurul ile birlikte tarihi bir karar vermenin de eşiğinde bulunuyor. Lige ara vermek, küme düşmek gibi detayları da barındıracak genel kurul oylaması tartışılırken, futbol takımında birçok yıldızının durumu da belirsiz hale gelecek. Osayi, Dzeko, Tadic, İrfan Can Kahveci gibi önemli isimlerin son sezonuna gireceği 2024-25 sezonu için genel kuruldan çıkacak karar da bir hayli önem kazanacak.
ARKADAŞINA GÖNDER
Çağlar’dan iyi haber
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA