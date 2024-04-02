Çağlar’dan iyi haber

en son 2-0 kazanılan Hatay maçında forma giyen ve sakatlığı nedeniyle takımdan uzak kalan Çağlar Söyüncü'den iyi haber geldi. Dün takımla çalışmalara başlayan milli oyuncu, çift kale maçta da ter döktü.camiası, bugün yapılacak olağanüstü genel kurul ile birlikte tarihi bir karar vermenin de eşiğinde bulunuyor. Lige ara vermek, küme düşmek gibi detayları da barındıracak genel kurul oylaması tartışılırken, futbol takımında birçok yıldızının durumu da belirsiz hale gelecek. Osayi, Dzeko, Tadic, İrfan Can Kahveci gibi önemli isimlerin son sezonuna gireceği 2024-25 sezonu için genel kuruldan çıkacak karar da bir hayli önem kazanacak.