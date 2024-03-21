Camia ikiye bölündü

Deplasmanda 3-2 kazanılan Trabzonspor maçında yaşanan taraftar olayları sonrası Fenerbahçe, Süper Lig'den çekilmeyi gündemine taşımıştı. 2 Nisan'daki Genel Kurul'da bu kararı, üyelerin oylamasına sunacak olan sarı-lacivertlilerde camia ikiye bölünmüş durumda. Kulübe gönül verenlerin bir kısmı yönetimin aldığı karara,görüşüyle destek verirken,Fenerbahçe'nin Türk futbolunun mihenk taşlarından biri olduğunu vurgulayanlar, "Biz Başkan Koç'u kulübü alt lige düşürsün diye seçmedik.Fenerbahçe'nin yeri her zaman zirvedir ve onu yönetmekle görevli kişiler de bunun için çalışmalı..." yorumlarını yaptılar.7 Nisan'da Galatasaray ile oynayacakları Süper Kupa maçının mayıs ayında oynatılması için resmi başvuruda bulundu. Gerekçe olarak ise Konferans Ligi çeyrek final maçı olması sunuldu. Yunanistan Federasyonu'nun, Olympiakos'un maçını ertelemesi örnek gösterildi. TFF'nin bu konuda G.Saray'dan görüş isteyeceği bildirildi.