Camia ikiye bölündü

Deplasmanda 3-2 kazanılan Trabzonspor maçında yaşanan taraftar olayları sonrası Fenerbahçe, Süper Lig'den çekilmeyi gündemine taşımıştı. 2 Nisan'daki Genel Kurul'da bu kararı, üyelerin oylamasına sunacak olan sarı-lacivertlilerde camia ikiye bölünmüş durumda. Kulübe gönül verenlerin bir kısmı yönetimin aldığı karara, "Bize karşı açık bir operasyon var. Yapılanlara en doğru karşılık maçlara çıkmamak olacaktır"
görüşüyle destek verirken, bir kısım ise Başkan Ali Koç ve yönetimini sert şekilde eleştiriyor.
F.BAHÇE'NİN YERİ HER ZAMAN ZİRVEDİR
Fenerbahçe'nin Türk futbolunun mihenk taşlarından biri olduğunu vurgulayanlar, "Biz Başkan Koç'u kulübü alt lige düşürsün diye seçmedik. Bu hamle Fenerbahçe'ye yapılmış en büyük kötülük olur…
Fenerbahçe'nin yeri her zaman zirvedir ve onu yönetmekle görevli kişiler de bunun için çalışmalı... Milyon Euro'luk takımı hem Avrupa hem de Türkiye'de şampiyonluk için kurduk, taraftar olayları yüzünden ligden çekmek için değil
" yorumlarını yaptılar.
SÜPER KUPA BAŞVURUSU
F.BAHÇE,
7 Nisan'da Galatasaray ile oynayacakları Süper Kupa maçının mayıs ayında oynatılması için resmi başvuruda bulundu. Gerekçe olarak ise Konferans Ligi çeyrek final maçı olması sunuldu. Yunanistan Federasyonu'nun, Olympiakos'un maçını ertelemesi örnek gösterildi. TFF'nin bu konuda G.Saray'dan görüş isteyeceği bildirildi.