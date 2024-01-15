20. haftayı lider kapatan sarı-lacivertliler çarşamba kupada Adanaspor, pazar ligde Samsun'u ağırlayacakGaziantep deplasmanında son dakikalar büyük heyecana sahne oldu. Özellikle 90+7'de ceza sahası içinde topu önünde bulan Draguş'un röveşata vuruşunda Dominik Livakovic muhteşem bir uzanışla topu kornere çeldi. Sarı-lacivertli taraftarlar, bu dokunuş için "Şampiyonluk kurtarışı" yorumları yaptı.İrfan Can Kahveci maç sonu, "Golü attığım zaman maçı kazanacağımız için çok mutlu oldum. O hisleri anlatamam.Ama maçın adamı ödülünü ben Livakovic'e veririm. Çok zor bir kurtarış yaptı son dakikada. Sadece kişiler değil takım olarak kazandık, kazanmayı hak ettik. Yolumuza devam ediyoruz, inşallah böyle devam ederiz" diye konuştu.Cengiz'in yerine 64'te oyuna giren 17 numaralı formanın sahibi İrfan Can, 17 dakika sonra F.Bahçe'yi rahatlatan golü attı. Bu sezon ligde 7. sayısına ulaştı. 30 resmi karşılaşmada 11 gol-9 asistlik katkı verdi.