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Giriş Tarihi: 15.1.2024

Can suyu

23. dakikada Szymanski’nin golü ofsayta takıldı. Kazanılan penaltıyı 49’da Dzeko direğe nişanladı. Kanarya’nın imdadına 81’de İrfan Can yetişti. 90+7’de Livakovic’in müthiş kurtarışı da İsmail Kartal’ın ekibini ipten aldı

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ŞAMPİYONLUK KURTARIŞI!
Gaziantep deplasmanında son dakikalar büyük heyecana sahne oldu. Özellikle 90+7'de ceza sahası içinde topu önünde bulan Draguş'un röveşata vuruşunda Dominik Livakovic muhteşem bir uzanışla topu kornere çeldi. Sarı-lacivertli taraftarlar, bu dokunuş için "Şampiyonluk kurtarışı" yorumları yaptı.

'MAÇIN ADAMI LİVAKOVİC'TİR'
İrfan Can Kahveci maç sonu, "Golü attığım zaman maçı kazanacağımız için çok mutlu oldum. O hisleri anlatamam. Kafayla attığım için daha özel. Ligde kafayla attığım ikinci goldü bu. Ama maçın adamı ödülünü ben Livakovic'e veririm. Çok zor bir kurtarış yaptı son dakikada. Sadece kişiler değil takım olarak kazandık, kazanmayı hak ettik. Yolumuza devam ediyoruz, inşallah böyle devam ederiz" diye konuştu.

İRFAN'IN 7. HARIKASI
Cengiz'in yerine 64'te oyuna giren 17 numaralı formanın sahibi İrfan Can, 17 dakika sonra F.Bahçe'yi rahatlatan golü attı. Bu sezon ligde 7. sayısına ulaştı. 30 resmi karşılaşmada 11 gol-9 asistlik katkı verdi.

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