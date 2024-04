Çekilmek yok şampiyon olun!

Fenerbahçe'de olaylı Trabzonspor maçından sonra kararlaştırılan olağanüstü genel kurul, gerekli çoğunluk olan 22 bin 588'in üzerinde katılım olmasıyla dün Ülker Stadı'nda gerçekleştirildi.Başkan açıklamasında, "Federasyonumuza ve onların anlayışına göre oyuncularımız kaçmalıymış!Herhalde futbolcularımızın uslu uslu dayak yemelerini bekliyorlardı! Oyuncularımız kahramanca armamızı temsil ettiler orada!Bu herhangi bir futbol maçında yaşanan olaylardan ibaret değildir" dedi.Başkan Koç'un konuşmasından sonra Divan Kurulu Başkanı Uğur Dündar'ın okuduğu, tribünleri dolduran yaklaşık 30 bin taraftarın onayına sunuldu vekabul edildi...Uygun bir tarihe ertelenmemesi ve yabancı hakem atanmaması halindeGelecek sezondan itibaren 2 sezon Türkiye Kupası'na katılmamak veya 2 sezon U19 takımıyla katılmak.Türkiye'de futbol faaliyetleriyle ilgili kararlardan bağımsız olarak her halükardahususlarında gerekli yol haritasını belirlemek ve hayata geçirmek.Futbol paydaşları dışında yapılan müdahaleler ile Türk futbolunun geldiği ve sürdürülemez nokta itibarıylaiçin başvuruda bulunmak.Sportif A.Ş. Başkan Vekili Erden Timur'u da hedef alan Ali Koç, şöyle konuştu: "Futbolcularımıza ceza verdirmeye çalışan rakiplerimizi de not ettik.Yanında bir de suç makinesi terbiyesiz, utanmadan bir de TV'ye çıkıyor. Trabzon'da yaşanan olaylar için sadece 'Olmamalıydı' deyip, 15 dakika futbolcularımıza nasıl ceza verilmesi gerektiğini, o yarım aklıyla satır arası mesajlar vermeye çalışıyor. Koskoca camiana yaptığın kontratlarla, verdiğin bilgilerle yalanı dibine kadar soktun ama bakalım nereye kadar. F.Bahçe seni de not etti.Özellikle de benim başkanlığım bitince."SÜPER LIG'DE oynadığı son 5 müsabakayı da kazanan Fenerbahçe, bugün sahasında Adana Demirspor ile karşılaşacak. Ülker Stadı'nda oynanacak ve saat 20.30'da başlayacak karşılaşmayı hakem Arda Kardeşler yönetecek. Sarı-lacivertlilerdeforma giyemeyecek. Ayrıca hafif ağrıları bulunan Cengiz Ünder ile Fred'in durumuna maç saatinde teknik heyet tarafından karar verilecek.futbolcular Osayi-Samuel, Mert Hakan Yandaş ile Ferdi Kadıoğlu da genel kurula gelerek yönetime destek verdi, tribünleri alkışladı.açılan devasa pankartı görünce 'Tüylerim diken diken oldu" diyen Başkan Ali Koç, taraftara teşekkür etti.Kulübü'nün başkan adayı Sadettin Saran da Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı'nın yapıldığı Ülker Stadyumu'nda yerini aldı. Saran, tarihi bir gün yaşandığını söyledi.Ilıcalı'nın hazırlattığı video, üyelere izletildi. Görüntülerde Denizli'de kaybedilen şampiyonluk maçının görüntüleri de vardı.Kulübü, genel kurulda yayınlanan videoyu farkındalık yaratmak amacıyla UEFA ile FIFA'ya gönderdi ve bilgi verdi.SAAT 17.00'de başlayacağı açıklanmasına rağmen yoğun katılım nedeniyle başlama saati sarkan kongre girişinde üyelere iftarlık dağıtıldı. Hazırlanan paketlerin içinde hazır çorba, sandviç ve bisküvi vardı.