Çekilmek yok şampiyon olun!

Fenerbahçe'de olaylı Trabzonspor maçından sonra kararlaştırılan olağanüstü genel kurul, gerekli çoğunluk olan 22 bin 588'in üzerinde katılım olmasıyla dün Ülker Stadı'nda gerçekleştirildi. Çok sert bir konuşma yapan Başkan Ali Koç, ligden çekilme kararının 3 ay sonraki Genel Kurul'a kadar askıya alındığını açıklarken, diğer seçenekleri taraftarlara duyurdu.
'OYUNCULARIMIZ KAHRAMAN'
Başkan açıklamasında, "Federasyonumuza ve onların anlayışına göre oyuncularımız kaçmalıymış! Kaçsalarmış bütün bunlar yaşanmazmış!
Herhalde futbolcularımızın uslu uslu dayak yemelerini bekliyorlardı! Oyuncularımız kahramanca armamızı temsil ettiler orada! Trabzonspor maçı bardağı taşıran son damla olmuştur. Maç sonrasında yaşananlar, organize ve planlı bir şekilde gerçekleşmiştir.
Bu herhangi bir futbol maçında yaşanan olaylardan ibaret değildir" dedi.
İŞTE YÖNETİME YETKİ VERİLEN MADDELER
Başkan Koç'un konuşmasından sonra Divan Kurulu Başkanı Uğur Dündar'ın okuduğu şu 4 madde
, tribünleri dolduran yaklaşık 30 bin taraftarın onayına sunuldu ve oy çokluğuyla
kabul edildi...
Uygun bir tarihe ertelenmemesi ve yabancı hakem atanmaması halinde 2023 Süper Kupa müsabakasına (7 Nisan-Şanlıurfa) çıkmamak veya Süper Kupa müsabakasına Futbol U19 takımıyla katılmak.
Gelecek sezondan itibaren 2 sezon Türkiye Kupası'na katılmamak veya 2 sezon U19 takımıyla katılmak.
Türkiye'de futbol faaliyetleriyle ilgili kararlardan bağımsız olarak her halükarda yurt dışı yapılanması
hususlarında gerekli yol haritasını belirlemek ve hayata geçirmek.
Futbol paydaşları dışında yapılan müdahaleler ile Türk futbolunun geldiği ve sürdürülemez nokta itibarıyla UEFA ve FIFA'nın ilgili kurullarına gerekli aksiyonların alınması
için başvuruda bulunmak.
ERDEN TİMUR'A ÇOK AĞIR SÖZLER
G.SARAY
Sportif A.Ş. Başkan Vekili Erden Timur'u da hedef alan Ali Koç, şöyle konuştu: "Futbolcularımıza ceza verdirmeye çalışan rakiplerimizi de not ettik. Ancak bir tanesi var; lügattaki kelimelerin insan versiyonu olsa, bu, yalanın insan versiyonu olurdu.
Yanında bir de suç makinesi terbiyesiz, utanmadan bir de TV'ye çıkıyor. Trabzon'da yaşanan olaylar için sadece 'Olmamalıydı' deyip, 15 dakika futbolcularımıza nasıl ceza verilmesi gerektiğini, o yarım aklıyla satır arası mesajlar vermeye çalışıyor. Koskoca camiana yaptığın kontratlarla, verdiğin bilgilerle yalanı dibine kadar soktun ama bakalım nereye kadar. F.Bahçe seni de not etti. Sen camianda popüler olabilirsin ama her gece yatarken bizi düşün.
Özellikle de benim başkanlığım bitince."
FENERBAHÇE SERİYİ SÜRDÜRMEK İSTİYOR
SÜPER LIG'DE oynadığı son 5 müsabakayı da kazanan Fenerbahçe, bugün sahasında Adana Demirspor ile karşılaşacak. Ülker Stadı'nda oynanacak ve saat 20.30'da başlayacak karşılaşmayı hakem Arda Kardeşler yönetecek. Sarı-lacivertlilerde sarı kart cezalısı Osayi-Samuel ile tedavisi devam eden Joshua King
forma giyemeyecek. Ayrıca hafif ağrıları bulunan Cengiz Ünder ile Fred'in durumuna maç saatinde teknik heyet tarafından karar verilecek.
KONGRE NOTLARI...
OYUNCULAR DA ORADAYDIF.BAHÇELİ
futbolcular Osayi-Samuel, Mert Hakan Yandaş ile Ferdi Kadıoğlu da genel kurula gelerek yönetime destek verdi, tribünleri alkışladı.
BAŞKANA ÖZEL PANKART
TRIBÜNLERDE
açılan devasa pankartı görünce 'Tüylerim diken diken oldu" diyen Başkan Ali Koç, taraftara teşekkür etti.
ADAY SARAN TRİBÜNDE!
FENERBAHÇE
Kulübü'nün başkan adayı Sadettin Saran da Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı'nın yapıldığı Ülker Stadyumu'nda yerini aldı. Saran, tarihi bir gün yaşandığını söyledi.
ÖZEL VİDEO ACUN ILICALI'DAN
ACUN
Ilıcalı'nın hazırlattığı video, üyelere izletildi. Görüntülerde Denizli'de kaybedilen şampiyonluk maçının görüntüleri de vardı.
UEFA VE FIFA'YA GÖNDERDİ
FENERBAHÇE
Kulübü, genel kurulda yayınlanan videoyu farkındalık yaratmak amacıyla UEFA ile FIFA'ya gönderdi ve bilgi verdi.
İFTARLIK DA DAĞITILDI
SAAT 17.00'de başlayacağı açıklanmasına rağmen yoğun katılım nedeniyle başlama saati sarkan kongre girişinde üyelere iftarlık dağıtıldı. Hazırlanan paketlerin içinde hazır çorba, sandviç ve bisküvi vardı.