Çekilmeyelim tavır koyalım!

Fenerbahçe yönetimi 2 Nisan'da yapılacak olağanüstü genel kurulda kongre üyelerindenisteyecek. Ancak öncesinde camia içindeki fikir alışverişleri sürüyor. Başkan Ali Koç önceki akşam kongre eski yönetici ve başkanlara verdiği iftar yemeğindeki sözlerinediyerek başladı ve ligden çekilme yetkisini neden istediklerini anlattı.100'e yakın eski yöneticinin de yer aldığı iftar yemeğinde genel görüş;şeklindeydi. Yapılan önerilerse şöyle oluştu:hakem gelmezse Süper Kupa Finali ve ligdeki Galatasaray maçları hariç kalan karşılaşmalara U19 takımı ile çıkalım.kuruluşa Fenerbahçe Stadı'ndaki maçlarda yayın izni verilmesin.deplasmanlarına 3 hatta 4 sene gitmeyelim. Gerekirse sezona -3 puanla başlayalım.yönetimi ve kurullarındaki Fenerbahçeli yöneticiler, ortak bir basın toplantısı yapıp, görevlerinden istifa etsinler.enerbahçe Başkanı Ali Koç bugün de Yüksek Divan Kurulu üyeleri ile bir istişare toplantısı yapacak..Bahçe'nin ligden çekilmesi halindebaşvurmayı düşündüğü öne sürülmüştü. Marca gazetesinden Rodrigo Gonzalez, Fenerbahçe'nin La Liga'da yer alamayacağını yazdı.söyleyen Gonzalez, yasalara göre sadece Andorra kulüplerinin La Liga'da yer alabileceğini iddia etti..Bahçe, 2 Nisan'da yapılacakGenel Kurul Toplantısıöncesi şu açıkmayı yaptı:. Genelkurulumuzda F.Bahçe'nin yıllardırmaruz bırakıldığı haksızlıklara veadaletsizliklere karşı camia olarak neyapılabilir bunun tartışmasını gerçekleştireceğizOrada kongre üyelerimizinyapacağı konuşmalardaortaya çıkabilecek hiç beklemediğimizbir fikrin de tartışılabileceği birortam oluşabilir.