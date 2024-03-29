Çekilmeyelim tavır koyalım!

Fenerbahçe yönetimi 2 Nisan'da yapılacak olağanüstü genel kurulda kongre üyelerinden "Ligden çekilme yetkisi"
isteyecek. Ancak öncesinde camia içindeki fikir alışverişleri sürüyor. Başkan Ali Koç önceki akşam kongre eski yönetici ve başkanlara verdiği iftar yemeğindeki sözlerine "2.5 ay sonra yokum… Bu kararları sakın seçim yatırımı olarak algılamayın"
diyerek başladı ve ligden çekilme yetkisini neden istediklerini anlattı.
İŞTE YAPILAN ÖNERİLER
100'e yakın eski yöneticinin de yer aldığı iftar yemeğinde genel görüş; "Sahaya çıkmama ve çekilme olmaz ama bir tavır da alınması lazım"
şeklindeydi. Yapılan önerilerse şöyle oluştu:
YABANCI
hakem gelmezse Süper Kupa Finali ve ligdeki Galatasaray maçları hariç kalan karşılaşmalara U19 takımı ile çıkalım.
YAYINCI
kuruluşa Fenerbahçe Stadı'ndaki maçlarda yayın izni verilmesin.
TRABZONSPOR
deplasmanlarına 3 hatta 4 sene gitmeyelim. Gerekirse sezona -3 puanla başlayalım.
TFF
yönetimi ve kurullarındaki Fenerbahçeli yöneticiler, ortak bir basın toplantısı yapıp, görevlerinden istifa etsinler.
2 NİSAN'IN SON PROVASI BUGÜN
F
enerbahçe Başkanı Ali Koç bugün de Yüksek Divan Kurulu üyeleri ile bir istişare toplantısı yapacak. 2 Nisan'daki olağanüstü genel kurul toplantısının son provası niteliğindeki bu buluşmada ligden çekilmenin yanı sıra Avrupa'da bir kulüp satın alarak ismini değiştirme ve yola o şekilde devam etme şeklinde bir çok konu masaya yatırılacak.
İSPANYA LA LİGA KAPISI KAPALI!
F
.Bahçe'nin ligden çekilmesi halinde Belçika Jupiler Ligi, Hollanda Eredivisie, Fransa Ligue 1 ve İspanya La Liga'ya
başvurmayı düşündüğü öne sürülmüştü. Marca gazetesinden Rodrigo Gonzalez, Fenerbahçe'nin La Liga'da yer alamayacağını yazdı. İspanya yasalarına göre ülke dışından herhangi bir takımın ulusal ve yerel liglerde boy gösteremeyeceğini
söyleyen Gonzalez, yasalara göre sadece Andorra kulüplerinin La Liga'da yer alabileceğini iddia etti.
TABİİ Kİ 3-4 FARKLI SEÇENEK OLABİLİR!
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.Bahçe Yönetim Kurulu Üyesi Can Gebetaş
, 2 Nisan'da yapılacak
Genel Kurul Toplantısı
öncesi şu açıkmayı yaptı: "F.Bahçe, 20-25 yıllık süreç içerisinde kendisini ilgilendiren sportif ya da sportif olmayan konularda giderek ötekileştirilip sistem dışına atılmış bir kulüp gibi görülmeye başlandı
. Genel
kurulumuzda F.Bahçe'nin yıllardır
maruz bırakıldığı haksızlıklara ve
adaletsizliklere karşı camia olarak ne
yapılabilir bunun tartışmasını gerçekleştireceğiz. Tabii ki 3-4 farklı alternatif de olabilir.
Orada kongre üyelerimizin
yapacağı konuşmalarda
ortaya çıkabilecek hiç beklemediğimiz
bir fikrin de tartışılabileceği bir
ortam oluşabilir. Ama şu bir mutlak ki, F.Bahçe haksız bir şekilde maruz bırakıldığı bu davranışlara bir tepki vermek durumunda kalacak."