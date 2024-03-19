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Giriş Tarihi: 19.3.2024

Cengiz ve Ferdi milli kadrodan çıktı

Cengiz ve Ferdi milli kadrodan çıktı
Milli Futbol Takımımız, 22 Mart'ta Macaristan, 26 Mart'ta da Avusturya ile oynayacağı hazırlık maçları öncesi dün İstanbul'da toplandı. Ancak Ay-Yıldızlı ekibimizin kadrosunda değişikliğe gidildi. Fenerbahçe'de forma giyen Cengiz Ünder sağ kasık, Ferdi Kadıoğlu ise sağ baldır bölgesindeki sakatlığı nedeniyle aday kadrodan çıkarıldı. İki oyuncunun yerine Rangers'tan Rıdvan Yılmaz ile Alanyaspor'dan Oğuz Aydın kadroya dahil edildi. 23 yaşındaki kanat oyuncusu Oğuz, ilk kez A Milli Takım kadrosuna girdi.
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Cengiz ve Ferdi milli kadrodan çıktı
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