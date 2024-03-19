Cengiz ve Ferdi milli kadrodan çıktı

Milli Futbol Takımımız, 22 Mart'ta Macaristan, 26 Mart'ta da Avusturya ile oynayacağı hazırlık maçları öncesi dün İstanbul'da toplandı. Ancak Ay-Yıldızlı ekibimizin kadrosunda değişikliğe gidildi.nedeniyle aday kadrodan çıkarıldı.23 yaşındaki kanat oyuncusu Oğuz, ilk kez A Milli Takım kadrosuna girdi.