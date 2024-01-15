Çok kupa kazanırız

Kanarya'nın yeni transferi Leonardo Bonucci,dedi. 2 aydır forma giyemediğini ancak iyi hissettiğini ve maç temposu için düzenli oynaması gerektiğini belirten 36 yaşındaki İtalyan stoper, şöyle devam etti: "Taraftarlarımıza teşekkür ediyorum desteklerinden dolayı. Bu üç puan çok önemliydi.Erken golü bulmazsanız maç zorlaşabiliyor. Konya maçında tribündeydim, atmosfer harikaydı.38'de Serdar Aziz'in yerine dahil olarak Fenerbahçe formasıyla ilk maçına çıkan Bonucci, yerinde müdahalelerle tecrübesini konuşturdu.Başarılı oyununa 1 defa da pas arası ekleyerek savunmada işini yaptı.Manchester United ile yollarını ayırmak isteyen Anthony Martial yüksek uçunca transfer de rafa kalktı. Fransız forvet yarı sezon için 2.5 milyon Euro, yeni sezon için de 5 milyon Euro talep edince Kanarya vazgeçti.F.BAHÇE, Çağlar Söyüncü için son teklifini yaptı. Milli oyuncu, EURO 2024'te oynamak için düzenli süre bulacağı bir takıma gitmek istiyor. Atletico Madrid'e Roma ve Marsilya da teklif götürürken, 27 yaşındaki stopere karar vermesi için sarı-lacivertliler 48 saatlik ek zaman tanıdı.futbolcular bitiş düdüğüyle birlikte tribünlere giderek büyük sevinç yaşadı. Gaziantep FK Teknik Direktörü Marius Sumudica da "Şampiyonlar Ligi şampiyonu mu oldular, niye bu kadar sevindiler" diyerek tepki gösterdi. İsmail Kartal'ın, "Zemin kötüydü" sözlerine de Sumudica, "İsmail hocanın saygı duyması, sadece taktik ve futbolla ilgili konuşması gerekiyor" yorumunda bulundu.nedeniyle 5 gün hastanede yatan ve F.Bahçe maçında takımının başına dönen Sumudica, Fatih Terim'in kendisini aradığını söyledi: "Ben hastanedeyken Fatih Terim beni aradı ve ülkenin bana ihtiyacı olduğunu söyledi. O antibiyotikten daha faydalı."